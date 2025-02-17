Ocak Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları: Gelirler Artarken Açık 139 Milyar Lira Oldu

Türkiye'nin Ocak Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına dair bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri, ocakta 917 milyar 83 milyon lira olarak hesaplandı. Bütçe giderleri ise 1 trilyon 56 milyar 342 milyon lira oldu.

Bütçe Gelirleri ve Giderler

Buna göre, ocak ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 artış göstererek 917 milyar 83 milyon lira olarak belirlenirken, bütçe giderleri ise yüzde 37,6 artışla 1 trilyon 56 milyar 342 milyon lira olarak kaydedildi.

Sonuç olarak, bütçe 139 milyar 259 milyon lira açık verdi. (Sürecek)