Ocak Ayında Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Yıllık %30,49 Arttı

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi 2023 Ocak Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının ocak ayı için tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verilerini yayınladı. Buna göre, endeks, yıllık bazda %30,49 oranında artış gösterdi.

Ocak ayında, endeks bir önceki aya kıyasla %5,89 oranında bir artış yaşarken, 12 aylık ortalamalara göre de %39,58 yükseldi. Bu durum, Haziran 2023'ten bu yana yıllık Tarım-GFE'nin en düşük seviyeye ulaştığını gösteriyor.

Ana Gruplardaki Değişim

Ocak ayında tarımla ilgili mal ve hizmetlerin endeksinde bir önceki aya göre %5,95, tarımsal yatırıma katkıda bulunan mal ve hizmetler endeksinde ise %5,56 artış gözlemlendi. Yıllık bazda ise, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %29,02, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %39,58 artış yaşandı.

Alt Gruplardaki Farklılıklar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 7 alt grup daha düşük değişim gösterirken, 4 alt grup daha yüksek artışlar kaydedildi. Yıllık artışın en düşük olduğu alt gruplar arasında %21,43 ile enerji ve yağlayıcılar, %21,66 ile tarımsal ilaçlar yer aldı. Öte yandan, %50,09 ile tohum ve dikim materyali, %49,13 ile diğer mal ve hizmetler en yüksek yıllık artışları gösterdi.

Aylık Tarım-GFE'de de benzer bir tablo ortaya çıktı; 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup ise daha yüksek artış göstermiştir. Ocak ayında, artışın en düşük olduğu alt gruplar arasında %1,96 ile bina bakım masrafları ve %2,15 ile tarımsal ilaçlar bulunurken, yüksek artışlar arasında %32,87 ile veteriner harcamaları, %19,79 ile diğer mal ve hizmetler dikkat çekti.