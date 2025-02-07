Ocak'ta En Yüksek Aylık Reel Getiri DİBS Endeksinde: %1,2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ocak ayına ait finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Verilere göre, ocakta tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde en yüksek aylık reel getiri, %1,2 ile devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) endeksinde kaydedildi.

Yine yapılan değerlendirmeye göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde DİBS endeksi %3,14, bazı yatırım araçları ise şöyle bir performans gösterdi: mevduat faizi (brüt) %0,35; külçe altın %0,14; dolar %1,47; BIST 100 endeksi %2,43; avro ise %2,57 kaybettirdi.

TÜFE ile yapılan indirimde mevduat faizi (brüt) %1,53; külçe altın %2,01; dolar %3,31; BIST 100 endeksi %4,26 ve avro %4,4 oranlarında kayıplara yol açtı.

Üç Aylık Performans Analizi

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirme döneminde Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %7,26, TÜFE ile indirgendiğinde ise %2,98 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Aynı süreçte, avro yüzde 5,44 Yİ-ÜFE ile, %9,22 TÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına en fazla kaybettiren araç olarak öne çıktı.

Altın Yıllık Performansta Zirveye Yerleşti

Altı aylık değerlendirmelerde, külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %12,45, TÜFE ile %3,83 oranında en yüksek reel getiri sağlayan araç olarak kaydedildi. Buna karşın, BIST 100 endeksi %15,63 Yİ-ÜFE ile ve %22,1 TÜFE ile en çok kaybettiren araçlar arasında yer aldı.

Yıllık bazda ise, külçe altın Yİ-ÜFE ile %19,76, TÜFE ile %7,19 gibi dikkate değer getiriler sağladı. Diğer finansal araçların yıllık performansı ise aşağıdaki gibidir:

Mevduat faizi (brüt) %7,5 Yİ-ÜFE ile

DİBS %0,15 Yİ-ÜFE ile

BIST 100 endeksi %1,73 kayıp

Dolar %7,15 kayıp

Avro %11,86 kayıp

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) %3,79; DİBS %10,36, BIST 100 endeksi %12,05, dolar %16,89 ve avro %21,11 kayba yol açtı.