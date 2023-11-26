Öğrencilere devlet desteği geliyor! Başvuranlara 4600 TL burs var: Masrafları bitiren burs!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Aile Destek Programı çerçevesinde öğrenci başına 4.359 TL ödeme kararı alındı. Bu yardım ilkokul kademesi, ortaokul kademesi, lise kademesi ve üniversite öğrencilerine maddi yardım olarak sağlanmaktadır.

Bakan Göktaş'tan açıklama..

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamasında sosyal ve ekonomik destek ödemelerinin çocukların okul masraflarını karşılamaya yönelik olduğunu söyledi. Bu yardım ailelere eğitim masraflarının karşılanması amacıyla verilmektedir.

Ödeme nasıl yapılır?





Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyo-ekonomik destek programı kapsamında yapılacak ödemelerin ayrıntılarını açıkladı. Öğrencilere ödenecek tutarlar aşağıdaki gibidir:

Okul öncesi öğrencilerine aylık 2.422 TL destek veriliyor.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine aylık olarak ödeme tutarı 3.622 TL'dir.

Lise öğrencilerinin aylık ödeme tutarı 3.874 TL şeklinde belirlendi.

Üniversite öğrencileri için aylık destek ise 4359 TL şeklinde açıklandı.

"Eğitim düzeyine göre kaynaklar"

Hükümet, eğitim seviyesine bağlı olarak farklı miktarlarda sosyal ve mali yardım açıkladı. Yeni düzenlemeler, farklı eğitim seviyelerindeki öğrencilere farklı seviyelerde finansman sağlayacak.

Okul öncesi eğitime devam eden çocuklara yönelik SED destek tutarı 2.422 TL olarak belirlendi.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik SED yardım tutarı 3.622 TL olarak belirlendi.

Lise öğrencilerine yönelik SED yardımı tutarı 3.874 TL olarak belirlendi.

Üniversite öğrencilerine yönelik SED yardımı tutarı 4.359 TL olarak belirlendi.