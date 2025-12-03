OKA ile Orta Karadeniz'in Kalkınma Hamlesi

OKA, Orta Karadeniz'de dönüşümü hızlandırıyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan TR83 Bölgesi için ekonomik, sosyal ve mekânsal dönüşüme yön veren projelerle bölge kalkınmasına güçlü katkı sunuyor.

Ajans, mali destek programlarından uluslararası tanıtım faaliyetlerine; merkezi programlardan strateji ve analiz çalışmalarına kadar geniş bir alanda; imalat sanayi, turizm, yenilenebilir enerji ve kırsal kalkınma başta olmak üzere bölgenin gelişim ivmesini artıracak uygulamalar yürütüyor.

Kadın odaklı kalkınma: Kadın Mühendis Okulu

OKA, kuruluşundan itibaren kadın odaklı kalkınmayı öncelikli çalışma alanı haline getirdi. Bu yaklaşım çerçevesinde Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda hayata geçirilen Kadın Mühendis Okulu, bölgenin sanayi ve teknoloji dönüşümüne doğrudan katkı sağladı.

Nisan ayında açılışı yapılan eğitimlerde kadın mühendisler dört hafta boyunca yalın üretim teknikleri ve dijital dönüşüm konularında eğitim aldı. Saha uygulamaları ve sanayi örnekleriyle desteklenen programda katılımcılar ayrıca YODA Analizi Eğitimi ile sürekli iyileştirme süreçlerine ilişkin yetkinlikler edindi. Eğitimleri tamamlayan mühendisler, Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki beş işletmede toplam on hafta süren saha uygulamalarına katıldı; program sonunda bazı katılımcılar organize sanayi bölgeleri, Samsun Model Fabrika ve özel sektör işletmelerinde istihdam edildi. Eylül ayında düzenlenen mezuniyet töreninde 17 yeni adayın ikinci döneme dahil edildiği ilan edildi.

Kuzeyin Dijital Yıldızları: Dijitalleşmede kadınlar öne çıkıyor

Kuzeyin Dijital Yıldızları programı, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’tan katılan kadınlara üç ay süren kapsamlı bir dijital eğitim sundu. 50 kadın katılımcı, uluslararası standartlara uygun iş analizi, veri analizi, veri görselleştirme ve güncel dijital araçlar üzerine eğitim aldı.

Eğitimler çevrim içi ve yüz yüze yürütüldü; liderlik, öz denetim, vizyon oluşturma ve mentorluk görüşmeleriyle desteklendi. Programı başarıyla tamamlayan 44 kadın sertifika almaya hak kazanırken, bazı katılımcılar bilişim, sağlık, eğitim ve imalat gibi sektörlerde istihdam edildi. Program, TR83 Bölgesi'nde dijital kariyer hedefleyen kadınlar için önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirildi.

Yeşil OSB sertifikasyonuyla sanayide sürdürülebilir dönüşüm

OKA, organize sanayi bölgelerinin Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemine uyumunu hızlandırmak için İl Valilikleri ve Türk Standartları Enstitüsü ile ortak bir dönüşüm programı başlattı. Nisan–Ekim 2025 döneminde düzenlenen eğitimlerde bölgedeki 21 organize sanayi bölgesi yönetimine çevre ve enerji yönetim sistemleri, kalite yönetimi ve entegre iç tetkik konularında kapsamlı eğitimler verildi.

Yerel paydaşların geniş katılımıyla düzenlenen Yeşil OSB ile Sanayide Dönüşüm Webinarında sürecin tüm aşamaları ele alındı. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından OSB yönetimleri kendi belgelendirme altyapılarını oluşturmaya başladı ve Çorum OSB yıl bitmeden Enerji Yönetim Sistemi denetimini tamamlayarak önemli bir aşama kaydetti. Programın 2026 yılında su ayak izi ve sera gazı raporlaması modülleriyle devam etmesi planlanıyor.

Uluslararası tanıtım: Körfez acenteleriyle bölgeyi tanıttı

OKA, bölgenin uluslararası tanıtımını güçlendirmek amacıyla THY ve TGA iş birliğiyle Körfez ülkelerinden turizm acentelerini ağırladı. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan’dan gelen 23 turizm acentesi temsilcisi, 22–26 Mayıs 2025 tarihleri arasında Orta Karadeniz’in doğal, kültürel ve gastronomik değerlerini yerinde inceledi.

Şahinkaya Kanyonu, Amasya şehir merkezi, Boraboy Gölü, Kapıkaya ve Ayvacık Baraj Göleti gibi destinasyonlarda gerçekleştirilen tanıtım turları kano, tekne ve yamaç paraşütü deneyimleriyle zenginleştirildi. Programın son günündeki B2B buluşmasında bölgeden yaklaşık 100 turizm profesyoneli Körfez acenteleriyle bir araya gelerek iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Organizasyon, hem ulusal basında hem de Körfez ülkelerinin medya mecralarında geniş yer buldu.

Sonuç olarak, OKA’nın bölgeye yönelik çok boyutlu programları; kadın istihdamı ve girişimciliği, sanayide sürdürülebilir dönüşüm, dijital yetkinliklerin geliştirilmesi ve uluslararası tanıtım alanlarında TR83 Bölgesi’nin kalkınma sürecine somut katkılar sağlıyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA), AMASYA, ÇORUM, SAMSUN VE TOKAT İLLERİNİ KAPSAYAN TR83 BÖLGESİ’NDE EKONOMİK, SOSYAL VE MEKÂNSAL DÖNÜŞÜME YÖN VEREN PROJELERİYLE BÖLGENİN KALKINMA SÜREÇLERİNE GÜÇLÜ KATKI SUNUYOR.