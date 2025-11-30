Oltu'da Süleymanlı Mahallesi'nde örtü yangını kontrol altına alındı

Hızlı ve koordineli müdahale büyümeyi engelledi

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangına jandarma ekipleri, Oltu Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Şefliği ve yangın söndürme ekipleri kısa sürede müdahale etti. Alevlerin yerleşim yerine sıçramaması için yoğun çaba harcanırken, Mahalle Muhtarı Selçuk Polat ile mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek vererek ekiplere büyük katkı sağladı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenilirken, ekipler bölgede soğutma çalışmalarını tamamladı. Olayla ilgili herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yetkililer, Oltu ve çevresinde benzer yangınlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

