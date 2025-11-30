Oltu'da Süleymanlı Mahallesi'nde Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Erzurum Oltu'ya bağlı Süleymanlı Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, jandarma, itfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol edildi; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 12:31
Oltu'da Süleymanlı Mahallesi'nde Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Oltu'da Süleymanlı Mahallesi'nde örtü yangını kontrol altına alındı

Hızlı ve koordineli müdahale büyümeyi engelledi

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangına jandarma ekipleri, Oltu Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Şefliği ve yangın söndürme ekipleri kısa sürede müdahale etti. Alevlerin yerleşim yerine sıçramaması için yoğun çaba harcanırken, Mahalle Muhtarı Selçuk Polat ile mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek vererek ekiplere büyük katkı sağladı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenilirken, ekipler bölgede soğutma çalışmalarını tamamladı. Olayla ilgili herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yetkililer, Oltu ve çevresinde benzer yangınlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNE BAĞLI SÜLEYMANLI MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI, EKİPLERİN HIZLI VE...

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNE BAĞLI SÜLEYMANLI MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI, EKİPLERİN HIZLI VE KOORDİNELİ MÜDAHALESİ SAYESİNDE BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNE BAĞLI SÜLEYMANLI MAHALLESİ’NDE ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI, EKİPLERİN HIZLI VE...

İLGİLİ HABERLER

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars’ta şaşırtan denge: Merkez nüfus ~100 bin, araç sayısı 54.138
2
Oltu'da Süleymanlı Mahallesi'nde Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
3
HAVAMAŞ'tan Çukurova Havalimanı'nda VİP Transfer
4
Muğla Büyükşehir Makine ve İkmal Tesisi 68 Milyon TL Tasarruf Sağladı
5
Sarıgöl’de Örtüaltı Sultaniye Hasadı Sürüyor, Üretici Fiyatlardan Şikayetçi
6
Edirne'de çeltik veriminde artış: Sulama tedbirleri etkili oldu
7
BOTAŞ ile Mercuria 20 Yıl İçin 70 Milyar m³ LNG Anlaşması — Bayraktar Açıkladı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı