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Onay çıktı emekliye 15.000 TL nakit geliyor! O tarihlerde IBAN'a yatırılacak

Emeklilerin yüzünü güldürecek haberler! Ek ödemeler başlıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 20:17
Onay çıktı emekliye 15.000 TL nakit geliyor! O tarihlerde IBAN'a yatırılacak

Emekli vatandaşlara bu tarihte ek ödemeler yatırılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE BU TARİHTE EK ÖDEME YAPILACAK

Emekli vatandaşlar için 1 Nisan tarihli Resmi Gazete aracılığıyla önemli duyurular yapıldı. SGK ile 19 banka yeni duyurularını paylaştı. Yeni en az ve en yüksek promosyon tutarları değiştirildi. Yapılan değişikliklere göre emekli vatandaşlara en az 8 bin TL, en yüksek 12 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Ancak özel bankalar bu tutarların üstünde ödeme yapacak ve promosyon tutarlarını 15 bin TL'ye yükseltecek. Emekli müşteri potansiyelini artırmak isteyen bankalar promosyon tutarlarıyla ilgili sık sık kampanya yapmaya devam ediyor. Emekli promosyon kampanyaları 30 Nisan tarihine kadar devam edecek ve promosyon tutarlarından faydalanmak için emekli maaşının bankaya taşınması gerekiyor. Güncel olarak bankaların promosyon tutarları şu şekilde;

asgari promosyon tutarları güncellendi

-Akbank 10 bin TL ve üstü emekli maaşı alan müşterilerine 15 bin TL promosyon ödemesi yapacak. Aynı zamanda kredi kartı başvurusu yapan müşterilere ek 2 bin 500 TL chip-para ödemesi de yapılacak.

-ING Bank emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 10 bin TL nakit promosyon ve otomatik fatura talimatlarına ek 5 bin TL ödeme yapacak.

-Türkiye Finans emekli müşterilerine 15 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapacak. 

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