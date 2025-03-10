Ontario'dan ABD'ye Yüzde 25 Elektrik Zammı Misillemesi

Ontario Başbakanı Doug Ford, Kanada'nın en kalabalık eyaleti olan Ontario'dan ABD'ye sert bir misilleme yaptı. Ford, Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık, ABD eyaletlerine sağlanan elektriğe yüzde 25 ek ücret uygulanacağını duyurdu.

Ford, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Kanada'ya uyguladığı tarifelere karşı eyaletin alacağı önlemleri açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik, alüminyum, süt ürünleri ve kereste gibi ürünlere yönelik diğer gümrük vergisi tehditlerine değinen Ford, bu tehditler tamamen ortadan kalkana kadar geri adım atmayacaklarını belirtti.

Ford, mevcut durumun sona ermesi ve adil bir anlaşma sağlanması gerektiğine dikkat çekerek, Ontario'nun elindeki kozu en üst düzeye çıkarmak adına baskı uygulayacaklarını kaydetti. Bu bağlamda, bugünden itibaren Michigan, Minnesota ve New York eyaletlerine gerçekleştirdikleri elektrik ihracatına yüzde 25 ek ücret uygulanacağını açıkladı. Bu durumun 1,5 milyon ev ve iş yerini etkileyeceğini vurguladı.

Ford, bu oranı gerektiğinde artırmaktan çekinmeyeceğini ifade ederek, "ABD bunu tırmandırırsa, elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim. Amerikan halkı için çok üzülüyorum çünkü bu ticaret savaşını başlatan onlar değil. Sorumlu olan tek bir kişi var, o da Başkan Trump," dedi.

Birlikte çalışmayı tercih ettiğini vurgulayan Ford, en yakın dostlara karşı yüksek maliyetli gümrük vergileri uygulamanın mantıklı olmayacağını belirtti. Ford, ABD piyasalarının trilyonlarca dolar değer kaybettiğini, istihdamın risk altında olduğunu ve Amerikalıların maliyetlerinin artacağını ifade ederek, "Bu şekilde olmak zorunda değil. Birlikte çalıştığımızda daha güçlü oluruz. Umarım birlikte çalışmaya, istihdam yaratmaya, ekonomilerimizi büyütmeye ve aileler için maliyetleri düşürmeye geri dönebiliriz," dedi.

Öte yandan, ABD, 4 Mart'tan itibaren Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Trump, bu ülkelere yönelik olarak ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamındaki ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulanmayacağını açıklamıştı. Ayrıca, ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini belirtmişti.