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Ordu'da Çilek Hasadı 1218 Tonu Buldu

Ordu'da 466 dekarlık alanda 1218 ton çilek üretimi gerçekleşti. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 15:14
Ordu'da Çilek Hasadı 1218 Tonu Buldu

Ordu'da Çilek Üretimi 1218 Tonu Aştı

Ordu ilinde 466 dekarda gerçekleştirilen çilek üretimi, bu yıl 1218 ton olarak kaydedildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'nun fındık ve kividen sonra çilek üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Çilek Hasadı Tamamlandı

Nisan ayında başlayan çilek üretimi hasadının, günümüzde tamamlandığını ifade eden Yılmaz, "İlimiz genelinde bu yıl 466 dekarda 1218 ton çilek üretimi gerçekleşti." dedi.

Yüksek Getiri ve Pazar Sorunu Yok

Yılmaz, çilek üretimi ile ilgilinin arttığını, bu ürünün getirisi yüksek ve pazar sorununu olmadığını vurgulayarak, üretimin önemli bir kısmının Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerinde yoğunlaştığını aktardı.

Ekonomiye Katkı

Ayrıca Yılmaz, çilek üretiminin Ordu ekonomisine katkısının yaklaşık 100 milyon lira olduğunu sözlerine ekledi.

Ordu'da 466 dekarda 1218 ton çilek yetiştirildi.

Ordu'da 466 dekarda 1218 ton çilek yetiştirildi.

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