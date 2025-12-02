Ordu'da Narenciye Hasadı Başladı: Perşembe'de 80 Ton Mandalina

Ordu'da narenciye hasadı başladı

Ordu'da fındığın yanı sıra alternatif üretim olarak öne çıkan narenciye ürünlerinin hasadına başlandı. Perşembe ilçesinde yaklaşık 80 ton mandalina, 40 ton portakal ve 20 ton limon üretimi gerçekleştiriliyor.

Fındığa alternatif olarak kivi, çilek, ceviz ve diğer mahsullerin yanı sıra narenciye çeşitleri de yaygınlaşıyor. Üretim, hem yerel pazarlarda rağbet görüyor hem de üreticilerin gelirini destekliyor. Mandalina kilogramı 20-25 TL arasında satılıyor; kabuğunun ince, sulu ve lezzetli olması tercih edilmesinin başlıca nedeni.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden değerlendirme

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ilçede 350 rakıma kadar narenciye yetiştirildiğini belirterek şunları söyledi: "Yıllar önce dikilen bahçelerde her yıl bu tarihlerde hasat yapılıyor. Burada vatandaşlarımız önemli derecede pazarda satışını yaparak ekonomik kazanç elde ettikleri gibi kendi ihtiyaçlarını da karşılıyor. Hem ziraat odalarımız, hem tarım müdürlüklerimiz yıllar önce üreticilerimizin mandalina taleplerini sağladı. Şuanda bakıldığında 350 rakıma kadar mandalina, limon ve portakal üretimi devam ediyor."

Soydan, mandalinanın ilçede tercih edilen bir tür olduğunu vurgulayarak "İlçemizdeki mandalina satsuma çeşidi olup, sulu, tatlı, damak tadı yüksek ve ince kabuklu bir mandalina çeşidi, onun için de pazara gittiğinde bu oranlar dikkate alınıyor ve talep görüyor, pazarda kilogramı 20-25 liradan satılabiliyor. Bu açıdan üreticilerimizin ekonomisine katkı sağlıyor. Bu yıl düşüklük olsa da ilçede 80 ton civarında mandalina üretimi var, onun yanında 40 ton portakal ve 20 tona yakın limon üretimi var. Yani narenciye üretimi Perşembe ilçesinde en iyi şekilde yapılmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Gelecek hedefleri ve destekler

Soydan, üretim arttığında narenciyenin toplu olarak meyve suyu fabrikalarına satışının planlandığını belirterek: "Üretim arttığında en azından toplu bir şekilde meyve suyu fabrikalarına da ürünlerini vermek istiyorlar. Onunla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Üreticilerimizin de bu yönde talepleri var, bu anlamda sahip çıkacağız. Perşembe Belediye Başkanımız Cihat Albayrak da ilçede farkındalık oluşturması adına yolların orta kısımlarına mandalina, limon ve portakal fidanları dikti. Bu da ilçemizde üretimin olduğunu gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

