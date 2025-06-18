Ordu'daki Kadın Kooperatiflerinin Başarı Hikayesi Belgesel Oluyor

Ordu’da kooperatif çatısı altında üretim yapan kadınların emekleri, 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanacak bir tanıtım filmi ile kayıt altına alındı. Yöresel lezzetlerle kazanç sağlayan kadınların hikayeleri, Karadeniz Bölgesi'nde yürütülen belgesel çekimleri ile geniş kitlelere ulaştırılacak.

Çamaş Hanımeli Kooperatifi’nin Zengin Ürün Yelpazesi

Çamaş Hanımeli Kooperatifi, kivi, dağ çileği, süt reçeli, ısırganlı un tarhanası, kadayıflı kesme makarna gibi 60 çeşit ürün ile dikkat çekiyor. Sekiz kadın girişimcinin başarı hikayesi, bu belgesel ile öne çıkarılacak.

Ticaret Bakanlığı'nın Desteği ile Büyüyen Kooperatifler

Çamaş Hanımeli Kooperatifi Başkanı Sebile Gelmez, 2021 yılında kurulan kooperatifin devlet destekleriyle hızla büyüdüğünü belirtti. Gelmez, Ticaret Bakanlığı’nın her zaman yanlarında olduğunu ve Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) ile tüm sorunların çözümü için destek aldıklarını ifade etti.

Kadınların Ekonomideki Rolü Artıyor

Kendi hikayeleriyle birçok kadına ilham kaynağı olan bu kooperatif, sosyal medyada ve dijital pazarda Türkiye genelinde en fazla satış yapan kooperatiflerden biri haline geldi. Gelmez, “Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki yürekten istesinler.” dedi.

Bakanlıktan Kadın Kooperatiflerine Destek

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Kooperatifler Dairesi Başkanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu, kooperatiflerin desteklenmesine devam edeceklerini vurguladı. Ayanoğlu, kadın kooperatiflerinin sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda kadınların kendilerini güvende hissettiği sosyal bir ortam olduğunu sözlerine ekledi.

Bu belgesel çekimleri, kadın girişimcilerin başarılarının sergileneceği önemli bir platform olmasının dışında, kooperatifçiliğin yaygınlaşması ve kadınların ekonomideki yerinin sağlamlaşması açısından büyük bir adım niteliği taşıyor.

Ordu'da, kooperatif çatısı altında üretim yapan kadınların yöresel lezzetlerle kazanç sağladığı çalışmalara ilişkin tanıtım filmi çekildi. Ordu'da faaliyet gösteren Çamaş Hanımeli Kooperatifi çatısı altında kivi, dağ çileği, süt reçeli, ısırganlı un tarhanası, kadayıflı kesme makarna, melocan otu konservesi ve su böreği gibi 60 çeşit ürün hazırlayan 8 kadının başarı hikayesi de kayıt altına alındı.

Ordu'da, kooperatif çatısı altında üretim yapan kadınların yöresel lezzetlerle kazanç sağladığı çalışmalara ilişkin tanıtım filmi çekildi. Ordu'da faaliyet gösteren Çamaş Hanımeli Kooperatifi çatısı altında kivi, dağ çileği, süt reçeli, ısırganlı un tarhanası, kadayıflı kesme makarna, melocan otu konservesi ve su böreği gibi 60 çeşit ürün hazırlayan 8 kadının başarı hikayesi de kayıt altına alındı.