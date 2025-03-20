Orman Zararlılarıyla Mücadelede 856 Bin Terminator Böcek Görevde

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman zararlılarıyla mücadelede 2024'te 125 bin hektarlık alanda 856 bin terminatör böcek kullandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:09
Orman Zararlılarıyla Mücadelede 856 Bin Terminator Böcek Görevde

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), orman zararlılarıyla kıyasıya bir mücadeleye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl, ormanlara verdikleri tahribat nedeniyle "dumansız yangın" olarak tanımlanan zararlı böceklere karşı toplamda 856 bin faydalı böcek sahaya sürüldü.

OGM'nin 2024 Yılı Faaliyet Raporuna göre, biyolojik mücadele yöntemi öncelikli olarak kullanılarak, ormanlardaki zararlılarla mücadele için 124 bin 647 hektar alanda operasyon gerçekleştirildi.

Orman alanlarına 38 bin 100 kuş yuvası asılarak böceklerin doğal düşmanları teşvik edildi ve 32 karınca nakli yapıldı. Çam kese böceğiyle mücadele kapsamında ise 1483 tel kafes yerleştirildi.

Biyolojik mücadele için 14 milyon 191 bin lira, biyoteknik mücadele için 20 milyon 465 bin lira, mekanik mücadele için 20 milyon 339 bin lira ve kimyasal mücadele için 562 bin lira harcandı. Toplamda, orman zararlılarıyla mücadele için geçen yıl 55 milyon 557 bin lira harcama yapıldı.

Orman suçlarıyla mücadele amacıyla 2023 yılında 16 bin 673 suç zaptı düzenlendi. 399 köy ile işbirliği yapılarak, gençlik bakım ve kültür sahalarının korunması için kaynak aktarıldı.

Ayrıca, ekoturizm alanlarının yaygınlaştırılması ve doğa ile baş başa kalma imkanı sunmak üzere geçen yıl 97 orman parkı kuruldu. Toplamda 1935 orman parkı hizmet vermeye başladı.

Sonuç olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı, ormanların sürdürülebilirliğini sağlamak ve ekosistem dengesini korumak adına önemli adımlar atmaya devam ediyor.

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Orman Zararlılarıyla Mücadelede 856 Bin Terminator Böcek Görevde
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