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Orta Doğu’daki kriz sonrası altında yeni rekor

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirmiş olduğu söylenen misilleme saldırısı sonrasında, altın fiyatları da fırladı. Haberler sonrasında ons altın 2 bin 400 doları geçti. Gram altın fiyatları ise 2 bin 500 TL’yi buldu.

Yayın Tarihi: 19.04.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 11:23
Orta Doğu’daki kriz sonrası altında yeni rekor

ABD medyası, İsrail’in İran’a saldırı düzenlediğini açıkladı. İran medyası da 3 İHA’nın imha edildiğini açıkladı. Medyada yer alan haberler sonrasında ise altın yeni bir rekor kırdı. Yaşanan gelişmelerin de etkisi ile ons altın fiyatı 2 bin 400 doları geçerken, gram altın 2 bin 50o TL’yi aştı. Gün içinde ons altın, rekor yükselişle 2 bin 417 doları görürdü.

Güncel altın fiyatları

Ons altın fiyatı, güncel olarak 2 bin 382 TL civarında görülüyor. Gram altının alış fiyatı ise 2 bin 500.82 TL, satış fiyatı ise 2 bin 501.23 TL civarında.

Çeyrek altın ise şu an için 4 bin 261 bin TL’den alınırken, 4 bin 338 TL’den satılıyor. Yarım altın alış fiyatı 8 bin 522 TL, satış fiyatı ise 8 bin 780 TL civarında.

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