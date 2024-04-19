Orta Doğu’daki kriz sonrası altında yeni rekor

ABD medyası, İsrail’in İran’a saldırı düzenlediğini açıkladı. İran medyası da 3 İHA’nın imha edildiğini açıkladı. Medyada yer alan haberler sonrasında ise altın yeni bir rekor kırdı. Yaşanan gelişmelerin de etkisi ile ons altın fiyatı 2 bin 400 doları geçerken, gram altın 2 bin 50o TL’yi aştı. Gün içinde ons altın, rekor yükselişle 2 bin 417 doları görürdü.

Güncel altın fiyatları

Ons altın fiyatı, güncel olarak 2 bin 382 TL civarında görülüyor. Gram altının alış fiyatı ise 2 bin 500.82 TL, satış fiyatı ise 2 bin 501.23 TL civarında.

Çeyrek altın ise şu an için 4 bin 261 bin TL’den alınırken, 4 bin 338 TL’den satılıyor. Yarım altın alış fiyatı 8 bin 522 TL, satış fiyatı ise 8 bin 780 TL civarında.