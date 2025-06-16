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Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Türkiye'ye Dönüyor

Oruç Reis, Somali'deki başarılı görevini tamamlayarak Türkiye'ye dönüş yolculuğuna başladı. Yeni görevine hazırlanacak.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 12:27
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Türkiye'ye Dönüyor

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini başarıyla tamamlayarak Türkiye'ye dönüş yolculuğuna başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 5 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe'den uğurlanan Oruç Reis, 3 ayrı deniz blokunda 4 bin 464 kilometrekarelik bir alanda 3 boyutlu sismik veri topladı. 234 gün süren görev, 6 Haziran tarihinde sona erdi.

Mogadişu Limanı'nda düzenlenen uğurlama töreninin ardından, Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur, Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş ve Somali-Türk Görev Kuvveti (TÜRKSOM) Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan gemiye veda etti.

Oruç Reis’in dönüş yolculuğuna Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi eşlik ederken, donanmadan TCG Giresun ve TCG Göksu fırkateynleri ile TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi Askeri Lojistik Destek Gemisi de yer alıyor.

Yeni Göreve Hazırlık

Hava ve deniz koşullarının uygun olması durumunda, Oruç Reis ve beraberindeki filo, Süveyş Kanalı rotasını izleyerek 18-20 günlük yolculuğun ardından temmuz ayı başında Türkiye’ye ulaşması bekleniyor. İstanbul Boğazı'ndan geçecek olan gemi, Filyos Limanı’na demirleyecek. Burada bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.

Oruç Reis tarafından toplanan tüm veriler Ankara'da analiz edilecek ve bu analizlerin sonuçlarına bağlı olarak Somali açık denizinde sondaj çalışmaları başlayacak.

Oruç Reis Hakkında

Oruç Reis, 2017 yılında Türk mühendisler tarafından yerli ve milli imkanlarla inşa edildi. Gemi, hem doğal kaynakların aranmasında hem de kıta sahanlığı ile yer kabuğu araştırmalarında kullanılabiliyor. Deniz altında petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri için özel olarak tasarlanmış olup, 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahiptir.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini...

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini...

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'de gerçekleştirdiği ilk kıtalar arası görevini tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı.

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