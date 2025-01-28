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OSB'lerde Yatırım Süresi Uzatıldı: 2,891 Başvuru Alındı

Organize sanayi bölgelerinde yatırımlarını tamamlamayan sanayicilere 36 aya kadar ek süre verildi, 2,891 başvuru yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 18:49
OSB'lerde Yatırım Süresi Uzatıldı: 2,891 Başvuru Alındı

Yatırım Süreleri Uzatıldı

Organize sanayi bölgelerinde (OSB) yatırım süreçlerini tamamlamayan sanayicilere tanınan ek süre kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın duyurusuna göre, süreleri dolmasına rağmen yatırımlarını tamamlayamayan sanayicilere 36 aya kadar ilave süre tanınacak.

Başvurular Yükselişte

Bugün itibarıyla, 160 farklı OSB'den 2 bin 891 başvuru alınmış durumda. Bakanlık, sanayicilerin bu fırsattan yararlanarak 31 Ocak 2025 tarihine kadar başvurularını tamamlamalarını bekliyor.

OSB'lerin 59 binden fazla faal üretim tesisi ile Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunduğunu belirten bakanlık, sanayicilerin yatırımlarını ilerletmelerinin önemine vurgu yaptı.

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