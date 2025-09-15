OSD: 2025 Ocak-Ağustos Otomotiv İhracatı 682 bin 743, 26,1 milyar dolar

Yayın Tarihi: 15.09.2025 07:02
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 07:02
OSD 2025 Ocak-Ağustos Verileri: Otomotivde Üretim, İhracat ve Pazar Rakamları

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılının ocak-ağustos dönemine ilişkin üretim, ihracat ve pazar verilerini yayımladı. Rakamlar sektörde üretim ve dış satımda önemli hareketliliğe işaret ediyor.

Üretim

OSD verilerine göre yılın ilk 8 ayında toplam otomotiv üretimi yüzde 4 artışla 908 bin 238 adede ulaştı. Aynı dönemde otomobil üretimi yüzde 1 azalışla 564 bin 482 olurken, traktör üretiminin dahil edildiği toplam üretim 928 bin 81 olarak kaydedildi.

Ticari araç gruplarındaki üretim değişimleri ise şu şekilde gerçekleşti: ticari araç üretimi yüzde 13 artış, hafif ticari araç üretimi yüzde 15 artışağır ticari araç üretimi yüzde 6 gerileme.

Otomotiv sanayisinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 64 olarak hesaplanırken, araç grubu bazında kapasite kullanım oranları; hafif araçlar (otomobil + hafif ticari) yüzde 65, kamyon grubu yüzde 54, otobüs-midibüs yüzde 64 ve traktör yüzde 40 şeklinde kayda geçti.

İhracat

Otomotiv ihracatı adet bazında yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artışla 682 bin 743 olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı adet bazında yüzde 6 düşüş gösterirken, ticari araç ihracatı yüzde 29 artış kaydetti. Traktör ihracatı ise yüzde 30 azalarak 7 bin 218 oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre otomotiv sanayi ihracatı, 2025’in 8 aylık döneminde toplam ihracatın yüzde 17’sini oluşturdu ve sektörel ihracat sıralamasında liderliğini sürdürdü. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre 8 ayda toplam otomotiv ihracatı 26,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dolar bazında detaylarda ise otomobil ihracatı yüzde 11 artışla 7,5 milyar dolar seviyesine ulaşırken, ana sanayi ihracatı yüzde 16, tedarik sanayi ihracatı yüzde 7 yükseldi.

Pazar

2025 yılı ocak-ağustos döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 844 bin 761 düzeyinde gerçekleşti. Otomobil pazarı yüzde 8 artışla 654 bin 413 olurken, ticari araç pazarı toplamda yüzde 2 büyüme gösterdi. Hafif ticari araç pazarı yüzde 4 büyürken, ağır ticari araç pazarında yüzde 10 gerileme kaydedildi.

2025'in ocak-ağustos döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 29, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 20 olarak gerçekleşti.

Not: Haberde yer alan özel isimler, tarihler ve sayısal veriler OSD, TİM ve OİB tarafından açıklanan verilerle aynıdır.

