Osmangazi Belediyesi'nden Yüzde 50 Hibeli Çilek Fidesi Desteği

Osmangazi Belediyesi 'Bereket Fideleri' ile üreticinin yanında

Osmangazi Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve yerel üreticiye katkı sağlamak amacıyla "Bereket Fideleri" projesi kapsamında yüzde 50 hibeli çilek fidesi desteği sunuyor. Proje, Belediye Başkanı Erkan Aydın öncülüğünde hayata geçirildi ve "Her fide bir umut, her hasat bir bereket" sloganıyla Osmangazi sınırlarındaki çiftçilere destek olmayı hedefliyor.

Başvuru şartları ve detaylar

Hibe destekli proje kapsamında dağıtılacak Albion (yedi veren de deniliyor) cinsi frigo çilek fideleri, sertifikalı ve yüksek verimli özellikleriyle ön plana çıkıyor. Proje şartlarına göre her bir üreticiye 5 bin adet çilek fidesi teslim edilecek ve fidelerin maliyetinin yüzde 50’si Osmangazi Belediyesi tarafından karşılanacak.

Başvuruda bulunacak üreticilerin 2025-2026 yılına ait Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydının bulunması ve arazilerinin Osmangazi ilçe sınırları içinde olması gerekiyor. Ayrıca, destekten aynı haneden yalnızca 1 (bir) kişi faydalanabilecek.

Başvurular dijital ortamda alınıyor

Üreticiler, hibe desteği başvurularını 15 Aralık 2025 ile 15 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Başvurular, belediyenin resmi internet sitesinden osmangazi.bel.tr/fide-dagitimi-basvuru üzerinden online olarak veya ilgili duyuru görsellerindeki QR kod okutularak yapılabilecek.

Osmangazi Belediyesi, bu projeyle bölgedeki tarımsal çeşitliliği artırmayı ve çiftçinin girdi maliyetlerini düşürerek yerel ekonomiyi canlandırmayı amaçlıyor.

