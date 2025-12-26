Yılmaz: Ocak Enflasyonu ile Enflasyonda 20'li Rakamları Göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Ahilik Buluşması ve Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni'nde yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadelede yol haritasının net olduğunu, Ocak ayı enflasyon verisiyle birlikte enflasyonda 20'li rakamların görüleceğini söyledi.

Ahilik, esnaf ve toplumsal dayanışma

Yılmaz, törende ahilik anlayışının bu topraklarda emeğin, ticaretin ve insan ilişkilerinin hangi ahlaki zeminde yürütüleceğini tarif eden köklü bir gelenek olduğunu vurguladı. Ahi Evran-ı Veli öncülüğünde şekillenen bu kültürün alın terine saygı, helal kazanç ve paylaşma ilkelerini yaşattığını belirtti.

Ahiliğin günümüzde Anadolu'nun sosyal ve ekonomik hayatında dengeyi besleyen bir yapı olduğunu söyleyen Yılmaz, günümüz esnaf ve sanatkârlarının sayısının 2 milyon 275 bine ulaştığını ve ekonomik, sosyal, kültürel hayatta önemli bir yer tutmaya devam ettiğini ifade etti.

Bütçe desteği ve esnafa yönelik adımlar

Kurtuluş Savaşı'ndan afetlere kadar her dönemde esnafın devletine bağlılığını gösterdiğini belirten Yılmaz, devletin de esnafı yalnız bırakmadığını, destek mekanizmaları, teşvikler ve kredilerle esnafı güçlendirdiğini söyledi. Yılmaz, 2026 yılı bütçesine esnaf destek ödeneğini koyduklarını açıkladı ve bütçenin Meclis'ten geçtiğini hatırlattı.

Küresel ekonomi ve ticaret

Yılmaz, pandemi sonrası küresel belirsizliklerin sürdüğüne dikkat çekerek, dünya ekonomisinin pandemi öncesine göre büyüdüğünü ve Türkiye ekonomisinin de aynı dönemde önemli bir performans gösterdiğini söyledi. Dünyadaki şartlar göz önüne alınmadan yapılan yorumların hakkaniyetli olmayacağını belirtti.

ABD ve Çin arasındaki rekabet ve tarife savaşlarına işaret eden Yılmaz, 'O eski ‘liberal’, ‘serbest’ dedikleri dünya artık yok, giderek zayıflıyor' ifadelerini kullanarak, bölgesel entegrasyonlar ve ülkelerin kendi güçlerine dayalı politikalarının öne çıktığını kaydetti.

Ekonomik tablo: Büyüme, enflasyon ve hedefler

Yılmaz, Türkiye'nin maruz kaldığı savaşlar, büyük afetler ve küresel çalkantılara rağmen bir istikrar adası olduğunu belirtti. Son 3 yılda deprem bölgesinin ihyası ve inşası için harcanan tutarın 90 milyar dolar olduğuna dikkat çekti ve 14 milyon nüfusun etkilendiği depreme vurgu yaptı.

Bu yıl için büyüme beklentisini en az yüzde 3,3 olarak açıklayan Yılmaz, ilk 9 ayda kaydedilen büyümenin yüzde 3,7 olduğunu ve istihdamın artmaya devam ettiğini söyledi.

Enflasyon gelişimine ilişkin değerlendirmesinde Yılmaz, geçen yıl mayıs ayında enflasyonun yüzde 75 buçuğa çıktığını, bugün ise oranın yaklaşık yüzde 31 civarına gerilediğini vurguladı. Temel mallarda enflasyonun yüzde 20'nin altına düştüğünü, hizmetler ve kira gibi kalemlerde ise düşüşün daha yavaş olduğunu ancak gerileme başladığını belirtti.

Yılmaz, 'İnşallah bu yılı 30 civarında bir enflasyonla kapatacağız. Ocak ayı enflasyon rakamıyla birlikte enflasyonda 20'li rakamları göreceğiz' diyerek kısa ve orta vadeli hedefleri paylaştı. Gelecek yıl sonu için hedefin yüzde 20'nin altı, 2027 içinse tek haneli enflasyon olduğu bilgisini verdi.

Sonuç ve yönelim

Yılmaz, vatandaşı aldatan politikalardan uzak durulması gerektiğini, gerçekçi politikalarla kalıcı sosyal refahın sağlanacağını belirtti. Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini, birlik ve beraberlikle zorlu dönemlerin aşılacağını vurguladı.

