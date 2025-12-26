DOLAR
Çameli Belediyesi'nden 'Güvenli Terazi' ile Pazarda Şeffaflık

Çameli Belediyesi, kapalı pazar yerinde 'Güvenli Terazi' (Tartı Kontrol Noktası) uygulamasını hayata geçirdi; vatandaşlar ürünleri anında tartıp usulsüzlükleri zabıtaya bildirebiliyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:46
Kapalı pazar yerinde tartı kontrol noktası kuruldu

Çameli Belediyesi, ilçe halkının alışverişlerini daha güvenli ve şeffaf bir ortamda yapabilmesi amacıyla kapalı pazar yerinde Güvenli Terazi (Tartı Kontrol Noktası) uygulamasını hayata geçirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan kontrol noktasında vatandaşlar, satın aldıkları ürünleri anında tartarak gramaj kontrolü yapabiliyor. Tartım sonucunda herhangi bir eksiklik ya da usulsüzlük tespit edilmesi halinde ise vatandaşlar zabıta ekiplerine başvuruda bulunabiliyor.

Uygulama sayesinde hem tüketici haklarının korunması hem de esnaf ile vatandaş arasında güven ortamının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Güvenli Terazi uygulaması, pazaryerinde alışveriş yapan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

