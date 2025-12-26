Çameli Belediyesi'nden 'Güvenli Terazi' ile Pazarda Şeffaflık

Kapalı pazar yerinde tartı kontrol noktası kuruldu

Çameli Belediyesi, ilçe halkının alışverişlerini daha güvenli ve şeffaf bir ortamda yapabilmesi amacıyla kapalı pazar yerinde Güvenli Terazi (Tartı Kontrol Noktası) uygulamasını hayata geçirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan kontrol noktasında vatandaşlar, satın aldıkları ürünleri anında tartarak gramaj kontrolü yapabiliyor. Tartım sonucunda herhangi bir eksiklik ya da usulsüzlük tespit edilmesi halinde ise vatandaşlar zabıta ekiplerine başvuruda bulunabiliyor.

Uygulama sayesinde hem tüketici haklarının korunması hem de esnaf ile vatandaş arasında güven ortamının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Güvenli Terazi uygulaması, pazaryerinde alışveriş yapan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

ÇAMELİ BELEDİYESİ, İLÇE HALKININ ALIŞVERİŞLERİNİ DAHA GÜVENLİ VE ŞEFFAF BİR ORTAMDA YAPABİLMESİ AMACIYLA KAPALI PAZAR YERİNDE GÜVENLİ TERAZİ (TARTI KONTROL NOKTASI) UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRDİ.