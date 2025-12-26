Kastamonu'da 'Sazan Sarmalı' Tuzağını Eksper Önledi

390 bin TL'ye alacağını, 600 bin TL'ye sattığını sanan vatandaş dolandırılmaktan kurtuldu

Kastamonu'da internet üzerinden otomobil satışı ilanı veren bir vatandaş, ilanı kendi aracıymış gibi paylaşan dolandırıcının 'sazan sarmalı' yöntemiyle tuzağına düşmek üzereyken eksperin dikkati sayesinde kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Sosyal medya üzerinden aracını satmak isteyen kişinin ilanını sahte şekilde paylaşan dolandırıcı, 600 bin TL değerindeki araç için alıcıyı 390 bin TL teklif etmeye ikna etti ve aracın başkası tarafından teslim edileceğini iddia ederek yalanlarına inandırdı. Satıcı ve alıcı, dolandırıldıklarını fark etmeden ekspertiz firmasında buluştu.

Eksperin şüphesi vurgunu engelledi

Eksper Ümit Muhammed Sağdıç, satıcı ve alıcının tavırlarından şüphelenerek aracın kaç liraya satıldığını sordu. Sağdıç'ın ısrarı üzerine satıcı aracını 600 bin TL'ye sattığını, alıcı ise aracı 390 bin TL'ye aldığını söyledi. Bu çelişkiyle her iki taraf da dolandırılmaya çalışıldığını anladı.

Sağdıç durumu aydınlatmak için dolandırıcıyı telefonla aradı. Başta kendisini alıcı olarak tanıtan dolandırıcı, Sağdıç'ın dolandırıcılık girişimini dile getirmesi üzerine hakaret ederek telefonu kapattı. O anlar eksper tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

"Hakaretler etmeye başladı, küfürler etmeye başladı"

Yaşananları anlatan Ümit Muhammed Sağdıç, müşterilerden randevu aldıklarını, aracı kontrol ettiklerini ve yol testine çıktığını belirtti. Sağdıç, alıcının sürekli telefonla görüştüğünü fark etmesi üzerine fiyatı sorduğunu, alıcının ise telefonu kapatıp satıcıyla eş zamanlı görüşmeler yapıldığını söylediğini aktardı. Daha sonra alıcı ve satıcı arasındaki fiyat farkının ortaya çıkmasıyla dolandırılma girişimini anladıklarını ifade etti.

Güvenli ödeme uyarısı ve dolandırıcının yöntemi

Sağdıç, dolandırıcının alıcıyı güvenli ödeme yöntemini kullanmaktan vazgeçirmek için telefonla ikna ettiğini belirterek, dolandırıcının alıcıya "Ekspertizden notere gitmeden güvenli ödeme yapacaksın, bin lira atacaksın" şeklinde talepte bulunduğunu söyledi. Sağdıç, alıcı uyarılmasaydı 390 bin TL'nin dolandırıcının eline geçeceğini ve alıcının mağdur olacağını vurguladı.

Son olarak Sağdıç, dolandırıcının hem alıcıyı hem de satıcıyı sürekli arayıp birbirinin yerine konuştuğunu, böylece her iki tarafın da kafasını karıştırdığını belirterek, olayın uzman müdahalesiyle sonlandığını ifade etti.

"Sazan sarmalı" oyununu eksperin dikkati bozdu