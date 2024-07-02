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Otogaz fiyatları yeni zamla yükseldi! ÖTV'deki artışı da etkileyecek...

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz (LPG) fiyatlarına yapılan yeni zam, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde sürücülerin bütçesini zorlayacak seviyeye çıktı

Yayın Tarihi: 02.07.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 09:59
Otogaz fiyatları yeni zamla yükseldi! ÖTV'deki artışı da etkileyecek...

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz (LPG) fiyatlarına yapılan zam, İstanbul ve Ankara'da litre başına ortalama 21,95 TL'ye çıktı. Bu artış, Haziran ayındaki benzin ve motorin zamlarının ardından geldi. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 42,39 TL, Ankara'da 43,37 TL, İzmir'de ise 43,63 TL olarak belirlendi. Motorin ise İstanbul'da 42,47 TL, Ankara'da 43,48 TL, İzmir'de 43,87 TL seviyelerine yükseldi.

ÖTV VE KDV ARTIŞI BEKLENİYOR

Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) beklenen artış 3 Temmuz itibarıyla akaryakıt fiyatlarına yansıyacak. Haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine göre, benzin için 2,06 TL, motorin için ise 1,93 TL'lik bir ÖTV artışı öngörülüyor. Bunun yanı sıra KDV oranındaki yüzde 20'lik artışla birlikte, vergi yükü benzin için 2,47 TL, motorin için ise 2,32 TL seviyesine ulaşacak.

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