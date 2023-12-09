Otomobil almak için geç kalmadınız! Piyasanın en ucuz sıfır otomobilleri peynir ekmek gibi satıyor

Yeni bir araba sahibi olmak isteyen herkes Türkiye'de satılan markaların liste fiyatlarıyla ilgilenmektedir. Aralık 2023'ten itibaren 800.000 TL'nin altındaki otomobillerin fiyatları daha uygun seviyeye indirilecek. Bu gelişmeler yeni bir araba satın almayı giderek daha uygun hale getiriyor. Yeni araba almak isteyenler için sitemizde fiyat listesine göre en iyi modelleri bir araya getirdik. İşte 2023 yılında Türkiye genelinde satılan en ucuz sıfır arabalarda markalara göre güncel otomobil fiyatları:





VOLVO - S60 B5 AWD Plus Bright Benzin 2.0 250 Hp: 2 milyon 833 bin 760 TL

SUBARU - Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive: 2 milyon 199 bin 000 TL

ALFA ROMEO - Tonale 1.6 dizel 130 Hp: 2 milyon 205 bin 000 TL

MERCEDES - A200 AMG 1.4 163 Hp Otomatik: 1 milyon 990 bin 500 TL

DS - DS 4 Performance Line PureTech 130 Benzinli Otomatik: 1 milyon 876 bin 600 TL

BMW - 118i Sport Line Benzinli 1.5 cc 140 Hp: 1 milyon 882 bin 800 TL

CUPRA - Leon 1.5 Benzinli 150 Hp Otomatik: 1 milyon 534 bin 000 TL

AUDI - A3 Sportback Benzinli 150 Hp: 1 milyon 511 bin 911 TL

PEUGEOT - 208 Active Prime 1.2 PureTech 100 Hp: 1 milyon 43 bin 500 TL

TOYOTA - Corolla 1.5 Vision Otomatik: 1 milyon 2 bin 800 TL

NISSAN - Juke 1.0 DIG-T 115 Hp Benzinli Manuel: 1 milyon 17 bin 700 TL

HONDA - City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance Paket: 976 bin 000 TL

MG - ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 Hp: 929 bin 000 TL

SKODA - Fabia Elite 1.0 TSI 95 Hp Manuel: 914 bin 900 TL

SEAT - Ibiza 1.0 Evo 80 Hp Style Paket: 770 bin 000 TL

KIA - Picanto 1.0L 67 bg Manuel Benzinli Feel Paket: 780 bin 000 TL

OPEL - Corsa 1.2 75 Hp Benzinli Manuel: 880 bin 900 TL

RENAULT - Taliant Joy 1.0 65 Hp: 837 bin 000 TL

FORD - Fiesta 1.1L 75 Hp Benzinli Manuel: 887 bin 900 TL

SEAT - Ibiza 1.0 Evo 80 Hp Style Paket: 770 bin 000 TL

FIAT - Egea 1.4 Manuel Benzinli: 777 bin 900 TL

DACIA - Yeni Sandero Stepway 90 Hp: 874 bin 000 TL

CITROEN - C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli: 813 bin 000 TL

HYUNDAI - i10 1.01 MPI 67 PS Jump Manuel: 675 bin 000 TL