Oturduğunuz yerden ertelemeli bayram kredisi! Yapı Kredi dev kampanyayı başlattı

Yapı Kredi Bankası, tatil masraflarını karşılamak için nakde ihtiyacı olan müşterilerine özel bir kredi programı sunmaktadır. Banka, yeni kampanyasıyla gelir belgesi ya da kefil gerektirmeden kredi imkânı sunuyor. Eylül 2024'te başlayacak ödeme planları ile müşteriler, tatil alışverişlerinde ihtiyaç duydukları finansmana anında ulaşabilecek ve ödemelerini üç ay erteleyebilecek. Bu durum özellikle tatil öncesinde evini yenilemek, yenilemek veya yeni alışveriş yapmak isteyenlere de büyük kolaylıklar sağlıyor. Her yıl verilen geleneksel bayram kredisi, bu yıl da nakit akışı sıkıntısı yaşayanlar için cankurtaran simidi oluyor.

Kampanya Şartları

Yapı Kredi'nin hazırladığı özel kredi programına Yapı Kredi Mobil ya da Bireysel İnternet Şubesi'nden kolaylıkla başvuru yapılabiliyor.





Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin ilgili internet platformlarında “3 Aya Kadar Vadeli Kredi” seçeneğini seçmeleri gerekmektedir. Bu seçeneğin seçilmesinin ardından kredi taksit başlangıç ​​tarihi, kredi açılış tarihinden sonraki 120 güne kadar planlanabilmektedir. Maksimum kredi vadesi 36 ay şeklinde belirlenmiş olup, ilk ödemesi ise 90 güne kadar ertelenebilmektedir. Faiz tutarı, erteleme süresinden sonraki ilk ödemeye yansıtılacak şekilde ayarlanmıştır.

Yapı Kredi Bankası, mevcut müşterilerinin önceden onaylanmış kredi limitine göre kredi sağlamaktadır. Krediyi kullanmadan önce bankanın politikasına bağlı olarak bu limitler azaltılabilir veya kaldırılabilir. Her talep bankanın dahili inceleme sürecine tabidir ve onaylanabilir ya da müşterinin talep ettiği tutardan daha azıyla sınırlandırılabilir.

Yapı Kredi'nin sağladığı kredi programından yararlanmak çok kolay. Banka müşterileri, gelir belgesine ihtiyaç duymadan veya kefil göstermeden internet acenteleri aracılığıyla başvuruda bulunabilmektedir. Kredi onayı alındıktan sonra talep edilen tutar anında müşterinin hesabına aktarılmaktadır. Bu süreç zamandan tasarruf sağlar ve şube ziyareti gibi ek adımları da ortadan kaldırır. Böylelikle Yapı Kredi müşterileri tatil öncesi hazırlıklarını maddi destekle hiçbir zorlukla karşılaşmadan tamamlayabiliyor.