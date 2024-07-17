ÖTV indirimli araçlar tek listede! Fiyatı 477 bin TL'ye kadar düştü

Türkiye'de engellilerin motorlu araç alırken aldıkları Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti, engelli araç fiyatlarını oldukça cazip hale getiriyor. Bu muafiyet, engellilik oranı en az %90 olan kişiler veya özel donanımlı araçları kullanmak zorunda olan en az %40 engelli kişiler için geçerli olabilir. Bu muafiyet kapsamında 2024 yılında birçok marka ve model engellilere uygun fiyatla sunulacak.





ÖTV MUAFİYETİYLE ALINABİLECEK ARAÇLAR

Türkiye'de engellilere yönelik özel tüketim vergisi muafiyeti araç alımında önemli bir avantaj sağlıyor. Bu muafiyetten yararlanan engelli bireyler belirli kriterlere bağlı olarak ÖTV'siz araç satın alabiliyor. Bu listede Renault, Dacia, Fiat, Hyundai, Kia, Citroen, Peugeot, Toyota, Honda, Skoda, Nissan, Seat, Opel, Volkswagen gibi çeşitli markaların modelleri yer alıyor. ÖTV kapsamına girmeyen araçlarda fiyatlar, aracın motor kapasitesine, tipine ve yakıt cinsine göre belirlenmektedir.

ÖTV'SİZ ARAÇ FİYATI HESAPLAMA

ÖTV'siz araç fiyatı hesaplanırken araç fiyatından özel tüketim vergisi (ÖTV) düşülmektedir. Özel maliyet vergisinin miktarı araç tipine, motor hacmine ve yakıt cinsine göre değişmektedir. Binek araçlarda silindir hacmi 1,6 litreye kadar olan motorlar için %45, hatta daha büyük motorlar için %130 bile olabiliyor. Türkiye'de genel olarak KDV oranı uygulanıyor.

2024 ENGELLİ ARAÇ FİYAT LİSTESİ

2024 yılında engellilere yönelik araçlar ve fiyatları güncellenmiştir. Engelli araç markalarının bazı popüler markalarının fiyatları şöyle:

-RENAULT ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2024

-Renault Clio equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp

Güncel Fiyat: 1,075,000 TL

ÖTV’siz Fiyat: 741,379 TL

-Renault Clio evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp

Güncel Fiyat: 1,101,000 TL

ÖTV’siz Fiyat: 759,310 TL

-Renault Clio techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp

Güncel Fiyat: 1,229,000 TL

ÖTV’siz Fiyat: 847,586 TL

-Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

Güncel Fiyat: 965,000 TL

ÖTV’siz Fiyat: 665,517 TL

-Renault Taliant Icon

Güncel Fiyat: 1,562,000 TL

ÖTV’siz Fiyat: 1,077,931 TL

DACİA ENGELLİ ARAÇ FİYATI 2024

-Dacia Stepway Expression

Güncel Fiyat: 1,088,000 TL

ÖTV’siz Fiyat: 750,345 TL

-Dacia Stepway Extreme

Güncel Fiyat: 1,135,000 TL

ÖTV’siz Fiyat: 782,759 TL

FİAT ENGELLİ ARAÇ FİYATI 2024

-Fiat Easy

Güncel Fiyat: 1,353,900 TL

ÖTV’siz Fiyat: 933,724 TL

-Fiat Urban

Güncel Fiyat: 1,411,900 TL

ÖTV’siz Fiyat: 973,724 TL

-Fiat Lounge

Güncel Fiyat: 1,425,900 TL

ÖTV’siz Fiyat: 983,379 TL

-Fiat Limited

Güncel Fiyat: 1,480,900 TL

ÖTV’siz Fiyat: 1,021,310 TL

Fiat Easy 1.3 M.Jet 95 HP

Güncel Fiyat: 1,155,900 TL

ÖTV’siz Fiyat: 797,241 TL

-Fiat Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT

Güncel Fiyat: 1,323,900 TL

ÖTV’siz Fiyat: 912,345 TL

WOLKSWAGEN ENGELLİ ARAÇ FİYATI 2024

-Volkswagen Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

Güncel Fiyat: 1,109,000 TL

ÖTV’siz Fiyat: 764,138 TL

-Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Güncel Fiyat: 1,230,000 TL

ÖTV’siz Fiyat: 848,276 TL

-Volkswagen T-Cross

Güncel Fiyat: 1,608,392 TL

ÖTV’siz Fiyat: 1,109,924 TL

KİA ENGELLİ ARAÇ FİYATI 2024

-Kia Stonic 1.0L 100 PS DCT

Güncel Fiyat: 1,344,000 TL

ÖTV’siz Fiyat: 926,897 TL

-Kia Stonic 1.4L 100 PS Otomatik

Güncel Fiyat: 1,304,000 TL

ÖTV’siz Fiyat: 899,310 TL

-Kia Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin

Güncel Fiyat: 1,313,000 TL

ÖTV’siz Fiyat: 905,517 TL

-Kia Ceed HB 1.5L 160 PS DCT Benzin

Güncel Fiyat: 1,500,000 TL

ÖTV’siz Fiyat: 1,034,483 TL





ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR?

Engelli bireylerin ÖTV muafiyetinden yararlanan araç alırken bazı önemli noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Öncelikle maluliyet bildiriminin geçerlilik süresi ve derecesi önemlidir. Bu muafiyet, engellilik oranı en az yüzde 90 olan kişiler veya özel donanımlı araçları kullanmak zorunda olan en az yüzde 40 engelli kişiler için geçerli olabilir. Ayrıca araç alırken bayilerden detaylı bilgi alınması ve ÖTV'siz fiyatların doğru hesaplandığından emin olunması gerekmektedir.

2024 ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI VE ÖTV MUAFİYETİ

ÖTV muafiyeti engellilere araç alırken büyük avantaj sağlıyor. 2024 yılından itibaren bu muafiyet kapsamında pek çok marka ve model uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Engellilere yönelik araç sahibi olmanın bu avantajından yararlanmak onların yaşam kalitesini artıran önemli bir faktördür.