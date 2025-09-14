OVP: Şeffaflık ve Kolaylaştırıcılıkla Yatırım Ortamı Güçlendirilecek

Yeni OVP ile yatırımcı güveni öne alınıyor

AA muhabirinin derlediği Yeni Orta Vadeli Program (OVP) 2026-2028 dönemi hedefleri, ekonomik aktörlerin güvenini artırmaya ve iş ile yatırım süreçlerini kolaylaştırmaya odaklanıyor. Program çerçevesinde kamu politika ve düzenlemelerinde öngörülebilirlik, şeffaflık ve kolaylaştırıcılık önceliklendirilerek nitelikli doğrudan yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi amaçlanıyor.

Yatırım süreçlerinde tek durak ve düzenleyici güvence

Yatırımların sürekliliğini sağlamak ve yatırımcılara öngörülebilirlik sunmak amacıyla yeni düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda nitelikli yatırımlar için süreçleri sadeleştirecek tek durak mekanizması oluşturulması planlanıyor.

Hukuk ve yargıda dijital dönüşüm

Adalete erişim ve makul sürede yargılanma hakkını geliştirmek için dijital çözüm platformları, çevrim içi uyuşmazlık ve elektronik duruşma yöntemleri geliştirilecek. İhtisas mahkemelerinin etki analizi yapılarak yeni ihtiyaç alanları belirlenecek ve gerekmesi halinde yeni ihtisas mahkemeleri kurulacak.

Fikri mülkiyet ve veri koruma

Fikri mülkiyet sisteminde toplumsal bilinç artırılacak, hukuki altyapı güçlendirilecek ve hakların ticarileştirilmesi hızlandırılacak. İcra ve iflas mevzuatı çağın şartlarına göre güncellenecek. Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) uyumlaştırma süreci tamamlanacak.

Dijital tebligat ve yapay zeka destekli denetim

e-Tebligat uygulamasının yaygınlaştırılması için altyapı çalışmaları sürdürülürken, elektronik yolla piyasaya arz edilen sanayi ürünlerinin izlenebilirliğini sağlamak ve piyasa gözetim-denetimini güçlendirmek üzere yapay zeka tabanlı yazılımla yeni bir denetim modeli oluşturulacak.

Enerji, madencilik ve dijital rekabet rehberi

Enerji ve madencilik yatırımlarında güvence sağlanmasına yönelik ikincil mevzuat hazırlanacak. Dijital ekonominin gelişimini desteklemek için de içerik öne çıkarma, algoritma şeffaflığı, adil sıralama, içerik kaldırma kriterleri ve telif paylaşım esaslarını kapsayan bir Dijital Rekabet Uyum Rehberi hazırlanacak.

İş kurma, bürokrasi ve dış ticaret kolaylıkları

Program döneminde şirket kuruluşu ve tasfiye süreçleri iyileştirilecek, bürokratik işlemler azaltılacak, hızlandırılacak ve maliyetler düşürülecek. Dış ticette süreçleri kolaylaştırmak üzere gümrük idareleri ve sınır kapılarının işlem kapasiteleri artırılacak; fiziki ve teknolojik altyapılar ihtiyaçlar doğrultusunda yenilenecek.

Teknolojiyle hızlanan tescil süreçleri ve girişim destekleri

Sınai mülkiyet tescil süreçleri yapay zeka kullanılarak hızlandırılacak. Yenilikçi girişimlerin kurulmasını teşvik etmek amacıyla şirket kuruluş kolaylığı ve başlangıç aşaması muafiyetleri sağlayan dijital uygulamalar hayata geçirilecek; yabancı girişimci ve iş gücünü çekmeye yönelik düzenlemeler geliştirilecek.

Yatırım teşvikleri, yer tahsisi ve finansman

Öncelikli sektörler ve bölgesel koşullar doğrultusunda özel kesim yatırımları artırılacak; yatırım yer arzı ve tahsis sistemi güçlendirilecek. Yurt içi ve yurt dışı uluslararası doğrudan yatırımların birbirini tamamlaması için çalışmalar yürütülecek. Devlet yardımları, özellikle yatırım teşvik sistemi, etki değerlendirmelerine dayalı, sade ve etkin bir yapıda uygulanacak. Ayrıca yatırım yerleri için kapsamlı bir yatırım yeri envanteri hazırlanacak.

Yeşil ve dijital dönüşüm odaklı yatırımlar

Yeşil ve dijital dönüşümü destekleyecek yatırımlar ile küresel tedarik zincirlerindeki konumu güçlendirecek projeler teşvik edilecek. Bu yatırımlarda yerli tedarik ekosistemi geliştirilecek ve yerelden tedarik artırılacak. AB ile yeni bir diyalog mekanizması kurulacak, KOBİ'lerin kapasitesini güçlendirip uluslararası tedarik zincirlerine dahil olmalarını sağlamak üzere tedarikçi geliştirme programları oluşturulacak.