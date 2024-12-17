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Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Ekim'de Yükselerek 177,7 Milyar Dolara Ulaştı

Ekim 2024 itibarıyla özel sektörün yurt dışı kredi borcu, 2023 sonuna göre 15 milyar dolar artarak 177,7 milyar dolara yükseldi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:38
Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Ekim'de Yükselerek 177,7 Milyar Dolara Ulaştı

Özel Sektörün Yurt Dışı Kredi Borcu Ekim'de Yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, Ekim 2024 döneminde 2023 yıl sonuna kıyasla 15 milyar dolar artarak 177,7 milyar dolara ulaştı.

Kısa ve Uzun Vadeli Borçlarda Artış

Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 9,3 milyar dolar artarak 162,8 milyar dolar olurken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 5,7 milyar dolar yükselerek 14,8 milyar dolar seviyesine geldi.

Bankacılık Sektöründeki Borçlanma Gelişmeleri

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, Ekim 2023 sonuna göre 1 milyar dolar artarken, tahvil ihracı ile borçlanma da 3,8 milyar dolar yükselerek 18,7 milyar dolara ulaştı. Bu süreçte bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 318 milyon dolar azaldı, ancak tahvil stoku 301 milyon dolar artarak 1,4 milyar dolara çıktı.

Finansal Olmayan Kuruluşların Durumu

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 933 milyon dolar artarken, tahvil stoku 2,7 milyar dolar yükselerek 13,4 milyar dolara ulaştı.

Geri Ödeme ve Döviz Kompozisyonu

Özel sektörün toplam kredi borcu, 1 yıl içinde yapılacak anapara geri ödemelerinin toplam 55,5 milyar dolar olduğu hesaplandı. Uzun vadeli kredi borcunun %58,6'sı dolar, %33,9’u avro, %2,6’sı Türk lirası ve %4,9’u diğer döviz cinslerinden oluşmaktadır.

Özetle, özel sektörün yurt dışı kredi borcundaki bu artış, finansal kuruluşların borçlanma eğilimlerini ve döviz kompozisyonunu yansıtan önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir.

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