Özelleştirme İhalesi: 5 Taşınmaza Toplam 858 milyon 369 bin TL Teklif

Özelleştirme İhalesinde 5 Taşınmaza 858 milyon 369 bin lira teklif

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan 5 ildeki 5 taşınmazın nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

En yüksek teklifler ve taşınmaz detayları

Ankara - Çankaya, Alacaatlı Mahallesi (4 bin 937,72 metrekarelik): Özelleştirme İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı taşınmaza en yüksek teklif Yunis Aydın tarafından 50 milyon 250 bin lira ile verildi.

Balıkesir - Edremit, Akçay Mahallesi (15 bin 370,21 metrekarelik): TCDD adına kayıtlı taşınmaza en yüksek teklif Karaaslan Ortak Girişim Grubu tarafından 741 milyon 640 bin lira olarak sunuldu.

İzmir - Çiğli, Balatçık Mahallesi (500 metrekarelik): Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaza en yüksek teklif Metropol Un Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 8 milyon 950 bin lira ile verildi.

Yalova - Çiftlikköy, Çiftlikköy Mahallesi (toplam 3 bin 251,10 metrekarelik): Taşınmazlara en yüksek teklif Onay Gayrimenkul Danışmanlık Ltd. tarafından 28 milyon lira ile sunuldu.

Muğla - Bodrum, Gökçebel Mahallesi (1 156,97 metrekarelik): Taşınmaza en yüksek teklif SRL İnşaat Taahhüt Turizm Elektronik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından 29 milyon 529 bin lira olarak verildi.

Toplam: Böylece 5 taşınmaz için 858 milyon 369 bin liralık teklif alındı.