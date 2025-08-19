Özelleştirme İhalesinde İzmir-Aydın Taşınmazlarına 2 milyar 852 milyon 200 bin lira Teklif

Özelleştirme İhalesinde İzmir ve Aydın Taşınmazlarına Yüksek Teklifler

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında yer alan bazı taşınmazların nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı. İzmir ve Aydın'daki taşınmazlara toplam 2 milyar 852 milyon 200 bin lira teklif sunuldu.

Menderes (Gümüldür Mahallesi)

Maliye Hazinesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, İzmir'in Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'ndeki toplam 32 bin 612,91 metrekarelik taşınmazlar ve üzerindeki yapılara (bir bütün halinde) en yüksek teklif, Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 711 milyon 600 bin lira olarak verildi.

Kuşadası (Soğucak Mahallesi)

Sosyal Güvenlik Kurumu adına kayıtlı, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Soğucak Mahallesi'ndeki 45 bin 920,27 metrekarelik taşınmazlar ve üzerindeki yapılara (bir bütün halinde) en yüksek teklif yine Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 1 milyar 648 milyon 600 bin lira olarak sunuldu.

Çeşme (16 Eylül Mahallesi)

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir'in Çeşme ilçesi 16 Eylül Mahallesi'ndeki 4 bin 081 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Berlika Eğitim Tarım Gıda Turizm Ticaret Anonim Şirketi tarafından 331 milyon lira olarak yapıldı.

Çeşme (Dalyan Mahallesi)

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı, İzmir'in Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki 3 bin 188 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Mebal Ortak Girişim Grubu tarafından 161 milyon lira olarak sunuldu.

Bu sonuçlarla söz konusu taşınmazlar için toplam 2 milyar 852 milyon 200 bin lira teklif alınmış oldu.