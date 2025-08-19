DOLAR
40,89 0%
EURO
47,7 0,11%
ALTIN
4.361,85 0,42%
BITCOIN
4.631.580,19 2,58%

Özelleştirme İhalesinde İzmir-Aydın Taşınmazlarına 2 milyar 852 milyon 200 bin lira Teklif

İzmir ve Aydın'daki taşınmazların özelleştirme ihalesinde toplam 2 milyar 852 milyon 200 bin lira teklif verildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 18:39
Özelleştirme İhalesinde İzmir-Aydın Taşınmazlarına 2 milyar 852 milyon 200 bin lira Teklif

Özelleştirme İhalesinde İzmir ve Aydın Taşınmazlarına Yüksek Teklifler

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında yer alan bazı taşınmazların nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı. İzmir ve Aydın'daki taşınmazlara toplam 2 milyar 852 milyon 200 bin lira teklif sunuldu.

Menderes (Gümüldür Mahallesi)

Maliye Hazinesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına kayıtlı, İzmir'in Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'ndeki toplam 32 bin 612,91 metrekarelik taşınmazlar ve üzerindeki yapılara (bir bütün halinde) en yüksek teklif, Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 711 milyon 600 bin lira olarak verildi.

Kuşadası (Soğucak Mahallesi)

Sosyal Güvenlik Kurumu adına kayıtlı, Aydın'ın Kuşadası ilçesi Soğucak Mahallesi'ndeki 45 bin 920,27 metrekarelik taşınmazlar ve üzerindeki yapılara (bir bütün halinde) en yüksek teklif yine Çimstone İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 1 milyar 648 milyon 600 bin lira olarak sunuldu.

Çeşme (16 Eylül Mahallesi)

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir'in Çeşme ilçesi 16 Eylül Mahallesi'ndeki 4 bin 081 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Berlika Eğitim Tarım Gıda Turizm Ticaret Anonim Şirketi tarafından 331 milyon lira olarak yapıldı.

Çeşme (Dalyan Mahallesi)

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ adına kayıtlı, İzmir'in Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki 3 bin 188 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Mebal Ortak Girişim Grubu tarafından 161 milyon lira olarak sunuldu.

Bu sonuçlarla söz konusu taşınmazlar için toplam 2 milyar 852 milyon 200 bin lira teklif alınmış oldu.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarsus Üniversitesi ile Akkuyu NGS arasında işbirliği görüşmesi
2
Türk Girişimciler Londra'da 1 Milyon Dolar Yatırım Aldı
3
TBMM KİT Komisyonu'nda TÜNAŞ'ın 2022 Hesapları İncelendi
4
Acil para arayanlara Halkbank 10.000 TL veriyor! Belgesiz şartsız trink ödeme
5
Avrupa borsaları yükselişle kapandı — Stoxx Europe 600 %0,69 arttı
6
BIST 100 Gün Sonu: Endeks 10.962,02'den Kapandı
7
Özelleştirme İhalesinde İzmir-Aydın Taşınmazlarına 2 milyar 852 milyon 200 bin lira Teklif

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı