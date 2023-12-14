Özgür Demirtaş, borsadaki küçük yatırımcılara seslendi

Borsa düşüşü başladı! Özgür Demirtaş'ın paylaşımı gündem oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN BORSA YORUMU

BIST 100 endeksi güne düşüşle başladı. Geçtiğimiz güne göre 127.57 puan düşüş gösteren borsa 7.621.28 puana kadar düştü. Toplam işlem hacmi 34.4 milyar TL olan BIST 100 endeksi içinde bankacılık endeksi 0.22, holding endeksi 1.31 oranında değer kaybetti. En çok düşüş gösteren sektörler ise yüzde 4.38 oranıyla kiralama oldu.





Uzman isimler küresel pay piyasasında ABD enflasyonunun yavaşlamaya devam etmesinin etkisi olduğunu dile getirdi. ABD Merkez Bankası bugün senenin son faiz kararını açıklayacak. FED son üç toplantıda politika faizini 5,25-5ü50 aralığında sabit tutması kesin olarak düşünülürken piyasanın da başkan tarafından yapılacak açıklamalardan etkileneceği düşünülüyor. Özgür Demirtaş ise sosyal medya hesabından borsa düşüşleriyle ilgili şu paylaşımı yaptı; 'Borsa İstanbul'da küçük yatırımcıyı incittiler.'