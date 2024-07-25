PACHA Natural Collagen: Yeni Doğal Kolajen Ürünleri ile Pazar Girişini Duyurdu

PACHA Natural Collagen Markası Tanıtıldı

PACHA Doğal Kolajen ve Protein Ürünleri, yeni markası PACHA Natural Collagen ile sağlıklı atıştırmalıklar piyasasına giriş yaptı. Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi Dr. Aslı Zuluğ, bu markanın ürün yelpazesine sunduğu doğal kolajenli kraker, granola ve cipslerle dikkat çekiyor.

Üretim Süreci ve Ödüller

2019 yılında TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirdikleri AR-GE çalışmaları sayesinde, inovatif PACHA Doğal Kolajen Cipsleri'ni geliştirdiklerini belirten Dr. Zuluğ, bu ürünlerle Türkiye, ABD ve İngiltere'de çeşitli ödüller kazandıklarını ifade etti.

Geniş Ürün Yelpazesi

Zuluğ, tüketici taleplerine ve pazar ihtiyaçlarına yanıt olarak ürün portföylerine 5 çeşit kraker, 2 çeşit granola ve 8 çeşit cips eklediklerini açıklayarak, "PACHA Natural Collagen markamızla geniş bir ürün ailesi sunuyoruz ve inovatif ürünlerimizi yurt dışında da temsil etmeye kararlıyız," dedi.

Temiz İçerik ve Sosyal Sorumluluk

PACHA Natural Collagen ürünleri, katkı ve koruyucular içermeyen doğal içeriklere sahip. Zuluğ, "Her yaştan insana hitap eden bu ürünlerle, sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklar sunuyoruz," dedi. Ayrıca, topluma gıda okur-yazarlığını artırmak için sosyal medyada uzmanlarla bilgilendirici içerikler ürettiklerini vurguladı.

PACHA Ürünleri Nerelerde Satılacak?

PACHA Natural Collagen ürünleri, Migros MacroCenter, başlıca kahve zincirlerinin yanı sıra şirketin web sitesi ve diğer pazar yerlerinde tüketicilerle buluşacak. Yurtdışında ise Almanya, Hollanda ve ABD’de satışa sunulacak.