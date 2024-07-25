Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

PACHA Natural Collagen: Yeni Doğal Kolajen Ürünleri ile Pazar Girişini Duyurdu

PACHA, yeni markası PACHA Natural Collagen ile doğal kolajen içeren atıştırmalıkları piyasaya sunuyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 18:07
PACHA Natural Collagen: Yeni Doğal Kolajen Ürünleri ile Pazar Girişini Duyurdu

PACHA Natural Collagen Markası Tanıtıldı

PACHA Doğal Kolajen ve Protein Ürünleri, yeni markası PACHA Natural Collagen ile sağlıklı atıştırmalıklar piyasasına giriş yaptı. Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğretim Üyesi Dr. Aslı Zuluğ, bu markanın ürün yelpazesine sunduğu doğal kolajenli kraker, granola ve cipslerle dikkat çekiyor.

Üretim Süreci ve Ödüller

2019 yılında TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirdikleri AR-GE çalışmaları sayesinde, inovatif PACHA Doğal Kolajen Cipsleri'ni geliştirdiklerini belirten Dr. Zuluğ, bu ürünlerle Türkiye, ABD ve İngiltere'de çeşitli ödüller kazandıklarını ifade etti.

Geniş Ürün Yelpazesi

Zuluğ, tüketici taleplerine ve pazar ihtiyaçlarına yanıt olarak ürün portföylerine 5 çeşit kraker, 2 çeşit granola ve 8 çeşit cips eklediklerini açıklayarak, "PACHA Natural Collagen markamızla geniş bir ürün ailesi sunuyoruz ve inovatif ürünlerimizi yurt dışında da temsil etmeye kararlıyız," dedi.

Temiz İçerik ve Sosyal Sorumluluk

PACHA Natural Collagen ürünleri, katkı ve koruyucular içermeyen doğal içeriklere sahip. Zuluğ, "Her yaştan insana hitap eden bu ürünlerle, sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklar sunuyoruz," dedi. Ayrıca, topluma gıda okur-yazarlığını artırmak için sosyal medyada uzmanlarla bilgilendirici içerikler ürettiklerini vurguladı.

PACHA Ürünleri Nerelerde Satılacak?

PACHA Natural Collagen ürünleri, Migros MacroCenter, başlıca kahve zincirlerinin yanı sıra şirketin web sitesi ve diğer pazar yerlerinde tüketicilerle buluşacak. Yurtdışında ise Almanya, Hollanda ve ABD’de satışa sunulacak.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

52 belediyeden KPSS'siz dev işçi alımı! Bekçi, temizlikçi, şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi..

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!