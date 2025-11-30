Palamut Gürcistan’a Kaçtı, Düzce’de Hamsi Bolluğu

Düzce kıyılarında palamutun Gürcistan’a göçüyle tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor; balıkçılar taze, iri hamsiyi uygun fiyatla satışa sunuyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 11:05
Karadeniz’e kıyısı bulunan Düzce kıyılarında, palamutun Gürcistan sularına göç etmesiyle balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor. Batı Karadeniz’de hava ve deniz suyu sıcaklıklarının düşmesi, bölgedeki balık çeşitliliğini etkiledi.

Tezgahlarda taze ve iri hamsi

Sezonun başında yoğun ilgi gören palamutun azalması üzerine tezgahlarda hamsi ağırlığı artmaya başladı. Karadeniz’de avlanan bol miktardaki hamsiler, taze ve iri yapısıyla vatandaşlardan büyük rağbet görüyor.

"Palamut Gürcistan’a kaçtı"

Balıkçılık yapan Muhammet Özer, havaların soğumasıyla birlikte tezgahlardaki balık çeşitliliğinin arttığını belirterek, "Palamut Gürcistan tarafına kaçtı. Bu yüzden de hamsi bolluğu yaşanıyor. Denizde bu bolluk tezgaha da yansıyor. Günlük teze bir şekilde tezgahımızda bulunduruyoruz. Vatandaşların yesin diye de fiyatları makul tutuyoruz" dedi.

Diğer türler ve pazar durumu

Özer, sofraların şenlenmesi için hamsiyi günlük ve taze olarak satışa sunduklarını ifade ederek, "Tezgahlarımızda bol bol hamsi yer alıyor. Bunun yanı sıra mezgit, istavrit ve barbun gibi balıkları da tezgahımızda bulunduruyoruz. Henüz çinekop ve zargana görülmedi" diye konuştu.

