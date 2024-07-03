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Parasını ona yatıran karalar bağlayacak! Bir gecede paraşütsüz çakılacak

Bloomberg'in en iyi analistlerinden Mike McGlone, piyasa balonunun patlaması halinde Bitcoin'in geleceğine dair düşüncelerini aktardı.

Yayın Tarihi: 03.07.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 21:28
Parasını ona yatıran karalar bağlayacak! Bir gecede paraşütsüz çakılacak

Tanınmış emtia analistlerinden Mike McGlone, Bitcoin'in (BTC) tarihteki en iyi performans gösteren varlık olmasına rağmen, piyasa balonunun patlaması durumunda düşüş trendine düşebileceğini söylüyor.

"Deflasyonist bir eğilim olasılığı var"

Mike McGlone, Fed'in tüketici fiyat endeksinin yaklaşık yüzde 2 üzerinde olan fonlama faizinin, yüzde -1 olan 2020 ortalamasına kıyasla sınırlayıcı bir etkiye sahip olduğunu söyledi. Ancak mali açıkların artacağına dair aralıksız beklenti, altının ve diğer emtiaların ve belki hisse senetlerinin de bu yılın ikinci çeyreğinde yükseliş eğilimini sürdüreceği anlamına geliyor.

Parasını ona yatıran karalar bağlayacak

McGlone, Bitcoin'in bu yılın ilk yarısındaki güçlü performansına rağmen Bloomberg ABD Hazine 20+ Toplam Getiri Endeksi'nin ikinci yarıda bir miktar düşüş görebileceğini söyledi. Emtia fiyatlarının düşmesi ve risk varlıklarının bir miktar artması durumunda 2022'de enflasyona paralel bir deflasyon eğilimi ortaya çıkabilir.

"Kripto para piyasasının mevcut durumu"

Kripto para piyasası 1 Temmuz 2024'ten itibaren hızla yükselmeye başladı. Toplam pazar büyüklüğü %4 artışla 2,33 trilyon dolara yükseldi. Son 24 saat içinde Bitcoin %4,43 artışla 63.330 dolara yükseldi. Ethereum ise aynı dönemde %3,93 artışla 3.487 dolardan işlem gördü. Saat 08.45 itibarıyla diğer majör sanal para birimlerinin piyasa büyüklüğü durumu şöyle:

Solana (SOL) %8 artışla 148,13 dolara çıktı.

Ripple (XRP) %1,7 artışla 0,4784 dolara yükseldi.

Dogecoin (DOGE) %4,8 artışla 0,126 dolara yükseldi.

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