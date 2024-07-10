Parasını ona yatıran karalar bağlayacak! Selçuk Geçer açıkladı: Paraları buhar olacak

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar kurunun sabitlenmesini ve bunun TL varlıklarına yönelimi artırdığını eleştirdi. Geçer, bu durumun geçmişte yaşanan hataları hatırlattığını ve gelecekte benzer sorunların tekrarlanabileceğini vurguladı. Özellikle belirsizliklerin arttığı dönemlerde, döviz kurlarındaki dalgalanmaların kontrol altında tutulmasının zorluğuna dikkat çekti. Geçer'in uyarıları, yatırımcıların önümüzdeki dönemde döviz piyasalarındaki riskleri daha yakından takip etmeleri gerektiği mesajını veriyor. İşte diğer detaylar...





ÜNLÜ EKONOMİST GEÇER DOLAR KURUNUN SABİTLENMESİNİ ELEŞTİRDİ

Selçuk Geçer'in görüşlerine göre, Türkiye'de son zamanlarda enflasyonun baz etkisiyle düşüş gösterdiği gözlemleniyor. Ekonomik politikaların etkisiyle hem döviz kuru hem de enflasyonla mücadelede olumlu sonuçlar alındığı belirtiliyor. Ancak Geçer, uygulanan politikaların tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Geçmişte benzer politikaların ekonomik felaketlere yol açtığını örnekleyerek, 1994 yılındaki krizin Türk Lirası'nın değerinin 200 kat düşmesine neden olduğunu hatırlatıyor. Bu durumun, bugün uygulanan politikalarla benzerlik taşıdığını ve geçmişte yaşanan krizlerin de aynı politika tarzıyla tetiklendiğini vurguluyor.





Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Türkiye'de uygulanan ekonomik politikaların risklerine dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulundu. Geçer'e göre, günümüzde izlenen politikaların benzerleri geçmişte ekonomik felaketlere yol açmıştı. Özellikle 1994 yılında uygulanan politikaların sonuçları ağır olmuş, Türk Lirası'nın değeri ciddi şekilde düşmüş ve ekonomik krizlerin fitilini ateşlemişti. Geçer, bu dönemde 8 bin TL olan döviz kurlarının 1.6 milyon TL'ye kadar çıktığını ve Türk Lirası'nın yaklaşık olarak 200 kat değer kaybettiğini vurguladı. Bu örnekle, geçmişte politika hatalarının bugün tekrar edilmemesi gerektiğini savundu.