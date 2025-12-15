DOLAR
Sivas’ta kişi başı GSYH 351 bin 134 liraya yükseldi

TÜİK verilerine göre Sivas'ta kişi başı GSYH 2020'den 2024'e yükseldi; 2024'te 351 bin 134 lira, dolar bazında 10 bin 697 dolar oldu.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 15:52
Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre Sivas'ta kişi başı GSYH, son dört yılda belirgin bir artış kaydetti.

Yıllara göre kişi başı GSYH

Sivas’ta kişi başı GSYH: 2020 yılında 41 bin 702 lira, 2021 yılında 58 bin 251 lira, 2022 yılında 122 bin 965 lira, 2023 yılında 203 bin 905 lira ve 2024 yılında 351 bin 134 lira olarak kayıtlara geçti.

Dolar bazında değişim

Sivas’ta kişi başı GSYH dolar bazında da artış gösterdi: kentte 2020'de 5 bin 924 dolar olan kişi başı GSYH, 2024'te 10 bin 697 dolar seviyesine yükseldi.

