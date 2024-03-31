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Pegasus 35 TL'ye uçak bileti satacak! Duyanı çıldırtan kampanya

Türkiye'nin önde gelen havayolu şirketlerinden olan Pegasus, seyahat tutkunları için müjdeli bir haberle karşınızda! 27-28 Mart tarihlerinde geçerli olan harika bir kampanya ile Pegasus, yurt dışı uçuşlarında muhteşem fırsatlar sunuyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 31.03.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 22:06
Pegasus 35 TL'ye uçak bileti satacak! Duyanı çıldırtan kampanya

Pegasus, seyahat tutkunlarını sevindirecek bir kampanya ile yine gündemde! Havayolu şirketi, 27-28 Mart tarihlerinde geçerli olacak özel bir kampanya ile seyahatseverlere müjdeli bir haber verdi. 27 Ekim 2024 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek yurt dışı seyahatlerinde geçerli olan kampanya, özellikle Light Paket biletlerde avantajlar sunuyor.

Şirketin yaptığı duyuruya göre, 27-28 Mart tarihlerinde alınacak biletler için 1 euro artı vergilerle satışa sunulan 100 bin koltuk özel olarak ayrıldı. Bu fırsatla, seyahat tutkunları hayal ettikleri destinasyonlara daha uygun fiyatlarla ulaşabilecekler.

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