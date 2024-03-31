Pegasus 35 TL'ye uçak bileti satacak! Duyanı çıldırtan kampanya

Pegasus, seyahat tutkunlarını sevindirecek bir kampanya ile yine gündemde! Havayolu şirketi, 27-28 Mart tarihlerinde geçerli olacak özel bir kampanya ile seyahatseverlere müjdeli bir haber verdi. 27 Ekim 2024 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek yurt dışı seyahatlerinde geçerli olan kampanya, özellikle Light Paket biletlerde avantajlar sunuyor.

Şirketin yaptığı duyuruya göre, 27-28 Mart tarihlerinde alınacak biletler için 1 euro artı vergilerle satışa sunulan 100 bin koltuk özel olarak ayrıldı. Bu fırsatla, seyahat tutkunları hayal ettikleri destinasyonlara daha uygun fiyatlarla ulaşabilecekler.