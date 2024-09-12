'Peki Şimdi Ne Olacak?' Etkinliği Gerçekleşti

AYSAD'dan Önemli Bir Etkinlik

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD), "Peki şimdi ne olacak?" başlıklı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Türkiye'nin ayakkabı sektöründeki son durum ele alındı.

Sait Salıcı'dan Açıklamalar

AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, etkinlikte yaptığı konuşmalarda Türkiye'nin potansiyel bir üretim üssü olduğunu vurguladı. Salıcı, sektörün emek yoğun bir yapıya sahip olduğunu belirterek dernek çalışmalarına dair bilgi verdi.

Son iki yıl içerisinde sektörde ihracatın azaldığına dikkati çeken Salıcı, aynı zamanda ithalatın artış gösterdiğini ifade etti. Türkiye'nin büyük ümitler taşıdığını fakat maliyetlerin yükseldiğini dile getirerek, "Daha inovatif ve farklılaşmış ürünleri dünya pazarlarına sunmamız gerekiyor," dedi.

Küresel Pazarlarda Marka Değeri Oluşturma

Salıcı, yurt dışından gelecek talebi artırmanın öncelik olduğunu belirtti. Ayrıca, İstanbul'un yüksek maliyetli bir şehir olması nedeniyle burada üretim yapmanın önemli bir başarı olduğunu kaydetti.

Sinan Öncel'in Vizyonu

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, sektörde ihtisaslaşma ve kümeleşmenin önemine değindi. Ayakkabı ihracatında ortalama satış fiyatının 4 dolar civarında olduğunu belirten Öncel, ithalatın ise 18-19 dolar aralığında olduğunu açıkladı.

Öncel, sektörün dinamizmi ve katma değer yaratma konusunda derinlemesine bilgiler paylaştı. Ayrıca, yurt dışından ithalat yaparak test süreçlerini hızlandırma gerektiğini vurguladı.

Etkinliğe Katılan Diğer İsimler

Etkinliğe Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten ve birçok sektör paydaşı katıldı. Katılımcılar, sektörün geleceğine dair önemli görüş ve önerilerde bulundular.

AYSAD tarafından ayakkabı sektöründeki son durumun ele alındığı "Peki şimdi ne olacak?" başlıklı etkinlik düzenlendi. Etkinliğe AYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı (sağda), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel (solda) katıldı.