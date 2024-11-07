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Petrol Fiyatları Yükselişte: Brent Varil Fiyatı 75,14 Dolar

Brent petrol varil fiyatı 75,14 dolara yükseldi. Fed toplantısı ve ekonomik veriler fiyatların artışını destekliyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 09:52
Petrol Fiyatları Yükselişte: Brent Varil Fiyatı 75,14 Dolar

Brent Petrol Fiyatları Üzerinde Etkiler

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, 75,14 dolardan işlem görmekte. Önceki gün fiyat 75,84 dolara kadar yükselmiş ve günü 75,06 dolar seviyesinde kapatmıştı. Bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık %0,1 artış ile 75,14 dolara ulaşmıştır. Aynı zamanda Batı Teksas türü ham petrolün varili 71,62 dolardan işlem gördü.

Fed Toplantısı ve Ekonomik Etkiler

Petrol fiyatlarındaki artışta, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yapacağı toplantıda yeni bir faiz indirimi uygulayacağına dair beklentilerin de etkisi büyük. Finans piyasaları, Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında gösterge borçlanma maliyetini çeyrek puan indirmesini kesin olarak bekliyor. Bu durum, artan ekonomik hareketliliğin petrol talebini olumlu yönde etkileyeceği düşüncelerini güçlendiriyor.

Trump ve Ekonomik Beklentiler

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın kazanması, petrol fiyatları üzerinde etkili bir rol oynamakta. Trump’ın, Florida'daki kongre merkezinde destekçilerine yaptığı konuşmada, Ohio Senatörü James David Vance ile beraber, Amerikan halkına verdikleri sözleri tutacaklarını ve ekonomiyi en güçlü seviyeye ulaştıracaklarını belirtmesi, piyasalarda iyimserliği artırıyor.

Çin ile İlgili Gelişmeler

Bunun yanı sıra, uluslararası medya kaynaklarının bildirdiğine göre, Çinli düzenleyiciler, ekonomiyi canlandırmak amacıyla bankalara Interbank mevduat faizlerini düşürme çağrısında bulundu. Dünya çapında en büyük petrol ithalatçısı konumundaki Çin’deki bu tür ekonomik hareketler, petrol talebini olumlu yönde etkileyebilir.

Piyasa Verileri ve Üretim Durumu

ABD'nin günlük ham petrol üretiminin düştüğünü gösteren veriler, arz endişelerini artırarak fiyatların artmasına katkı sağlıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), günlük ham petrol üretiminin 12-18 Ekim haftasında 5 bin varil azalarak 13 milyon 926 bin varile gerilediğini açıkladı. Ayrıca, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçtiğimiz hafta yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artarak 426 milyon varil seviyesine ulaşması, fiyatların yükselişini sınırlayan bir diğer faktör oldu.

Teknik Görünüm

Brent petrol fiyatında teknik olarak 77,62 dolar direnç seviyesinin yanı sıra 71 dolar destek seviyesi dikkat çekiyor.

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