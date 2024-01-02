Peugeot araba almanın tam sırası! Bu modelinde kapış kapış gidecek indirimli fiyat!

Peugeot'un iddialı modeli 3008, Türkiye'de fiyatlarını güncelleyerek dikkat çekiyor. Zarif tasarımı ve üstün kalite anlayışıyla öne çıkan bu SUV, geniş bir donanım skalası sunarak kullanıcılara farklı seçenekler sunuyor. İşte ayrıntılar:

Türkiye pazarındaki Peugeot 3008, yenilenen fiyatları ve artırılan donanım seçenekleri ile göz kamaştırıyor. Bu etkileyici SUV model, zarif tasarımı ve performans özellikleri ile kendini ifade ederken, çeşitli donanım seçenekleri ile sürücülere çeşitli alternatifler sunuyor.

Araç, temel donanım seviyesinde 130 beygir gücündeki 1.2 litre benzinli motor ve 8 ileri tam otomatik şanzıman ile karşımıza çıkıyor. Bu özellikler, sürüş deneyimine katkı sağlarken aynı zamanda tasarrufa yönelik yakıt tüketimi ile öne çıkıyor.

Araç, sağlam yapısı ve geniş iç mekan düzeniyle dikkat çekerken, 520 litrelik geniş bagaj hacmi ile geniş aileleri hedef alıyor. Peugeot 3008, Türkiye otomobil pazarında rekabetçi fiyatları ve sunduğu özellikler ile önemli bir konumda bulunuyor.





Peugeot 3008'in farklı donanım seçenekleri ve şu anki güncel fiyatları şu şekildedir: ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8 modeli 1.825.000 TL, ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 modeli 1.881.500 TL, ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 modeli 1.954.500 TL, GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 modeli 1.232.500 TL ve GT 1.2 Hybrid 136hp eDCS6 modeli 2.282.500 TL fiyat etiketine sahiptir. Bu donanım seçenekleri, Peugeot 3008'in geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmek ve çeşitli bütçe tercihlerine uygun seçenekler sunmak amacıyla sunulmaktadır.

Bu güncellenmiş fiyat stratejisi ile Peugeot 3008, kullanıcılara daha fazla seçenek ve avantaj sunarak otomobil meraklılarını etkilemeyi amaçlıyor.