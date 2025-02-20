Philadelphia Fed İmalat Endeksi Şubatta Düşüş Gösterdi

Philadelphia Fed İmalat Endeksi Düşüşte

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, şubat ayında 18,1 değerine gerileyerek sektördeki büyüme işaretini korudu. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, bu ayın imalat endeksi verilerini açıkladı.

Endeksin Değişimi ve Piyasa Beklentisi

Banka tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre endeks, şubatta 44,3 değerinden 18,1 seviyesine düştü. Piyasalarda bu dönemde endeksin 19,4 değerine ulaşması bekleniyordu.

Yeni Sipariş ve Sevkiyat Endeksi

Yeni sipariş endeksi, şubat ayında 21 puan azalarak 21,9 seviyesine geriledi. Aynı dönemde sevkiyat endeksi de 14,7 puan düşüşle 26,3 seviyesine indi. İstihdam endeksi ise 6,6 puan azalarak 5,3 seviyesine düşmüştür.

İmalat Endeksinin Anlamı

Üretim sektöründeki görünüm ile ilgili bilgi veren imalat endeksi, sıfırın üzerinde değerler alması durumunda sektörün büyüme gösterdiğini, sıfırın altında değerler alması durumunda ise daralma yaşandığını göstermektedir.