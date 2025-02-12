Pichai: DeepSeek, Yapay Zeka Alanında 'Çok İyi İş Çıkardı'

Alphabet CEO'su Pichai, DeepSeek'in Başarısını Değerlendirdi

Alphabet Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, Çin merkezli firmanın geliştirdiği DeepSeek yapay zeka modelinin "ççok iyi iş çıkardığını" belirtti. Pichai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'ne çevrim içi bağlanarak, teknolojideki son gelişmeleri değerlendirdi.

Yapay Zeka Küresel Bir Teknoloji

Pichai, yapay zeka ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade ederek, DeepSeek'in yapay zekanın küresel bir teknoloji olduğunu gösterdiğini söyledi. Dünyanın dört bir yanında bu alanda heyecan verici gelişmeler yaşandığını belirten Pichai, "DeepSeek ile insanların dikkatini çeken şey, verimli bir modelin halka açık kaynakla erişilebilir olmasıdır. DeepSeek ekibinin çok iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim" dedi.

Pichai'den Yapay Zeka Vurgusu

Pichai, yapay zeka alanında Alphabet'in lider oyunculardan biri olmasını beklediğini ancak sektörde diğer firmaların da önemli bir yer edineceğini aktardı. Son dönemde yapay zekaya büyük bir ilgi gösterdiğini kaydeden Pichai, "Tatil sonrası döndüğümde, yapay zeka üzerine çalışan ekibimle ilk buluşmamı yapıyorum. İki haftalık bir süre zarfında ne tür gelişmeler kaydettiğimizi soruyorum çünkü bu süre içerisinde kaydedilen ilerlemeleri merak ediyorum" ifadesini kullandı.

Kapsayıcı Vizyon Çağrısı

BAE Yapay Zeka, Dijital Ekonomi ve Uzaktan Çalışma Uygulamalarından Sorumlu Bakanı Omar Sultan El Olama, yapay zekanın dünya için önemine dikkat çekerek kapsayıcı bir vizyon oluşturmanın gerekliliğini dile getirdi. El Olama, zirvede iş yerlerinde ve insanların becerilerinde yaşanan değişimleri tartışma fırsatı bulacaklarını belirtti.

El Olama, "Bu zirvede, yerinden edilecek ve güvenli olacak meslekleri tanımlama, birinin işini kaybetmesi durumunda atılacak adımlar ve belirli işlerin korunması yönünde ne tür çözümler üreteceğimizi anlamaya çalışıyoruz. Hükümet olarak, yapay zekada önemli potansiyellerin bulunduğunu öğrendik ve bu noktada 'öğrenci' zihniyetini sürdürmeliyiz" şeklinde konuştu.