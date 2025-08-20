Piyasalar FOMC Tutanaklarına Odaklandı — Powell ve Jackson Hole İzleniyor

Piyasalar FOMC tutanaklarına odaklandı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşması öncesi temkinli bir seyir izlerken, yatırımcıların odağı bugün açıklanacak olan FOMC toplantı tutanakları'na kaydı.

Yatırımcılar kar realizasyonu ve temkinli duruş sergilerken, tarifelerin ekonomiye etkisine ilişkin belirsizlikler sürüyor. Piyasalar ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik barış sürecine dair iyimserlikleri ve perşembe günü başlayacak Jackson Hole'dan gelecek mesajları da takip ediyor.

ABD ve Fed cephesinde öne çıkanlar

ABD endeksleri dün teknoloji öncülüğünde geriledi; bu satıcılı seyir Asya işlem gününe taşındı. Analistler, Fed'in yılın geri kalanındaki adımlarına ilişkin belirsizliklerin Powell'ın açıklamalarıyla azalmasını bekliyor.

Para piyasalarında Fed'in eylül toplantısında faiz indirme ihtimali yüzde 84'e gerilerken, yıl içinde toplamda iki kez faiz indirimi beklentisi korunuyor. Yatırımcılar bugün yayımlanacak tutanaklarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları arayacak.

Jeopolitik gelişmeler

Jeopolitik tarafta barış sürecine dair adımlar öne çıkıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Ukrayna-Rusya barış görüşmeleriyle ilgili sorulara yanıt verirken, ABD'nin Ukrayna'da asker bulundurup bulundurmayacağı konusunda Başkan Trump'ın Ukrayna'da asker bulundurmayacaklarını kesin olarak belirttiğini anımsattı ve 'Ancak koordinasyona kesinlikle yardımcı olabilir ve belki de Avrupalı müttefiklerimize başka güvenlik garantileri sağlayabiliriz.' dedi.

Avrupa tarafında ise AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki temaslar ile olası görüşmeler yakından izleniyor. Zelenskiy, sosyal medya paylaşımında Norveç Başbakanı ve AB yetkilileriyle görüşmelerde savaşı sona erdirmek ve Avrupa güvenliğini sağlamak için önemli adımlar atıldığını belirtti ve 'Rusya gerçek adımlar atana kadar baskı artırılmalıdır.' vurgusunu yaptı.

Emtia ve faiz piyasaları

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,31'e inerken yeni günde yatay seyrediyor. Dolar endeksi günü 98,4 seviyesinde tamamladı. Altının ons fiyatı, Fed'in beklendiği ölçüde faiz indirimine gitmeyebileceği endişeleri ve jeopolitik risklerin azalmasının etkisiyle dün yüzde 0,5 düşerek 3.315 dolar'a geriledi ve değer kaybını 4. işlem gününe taşıdı; ons altın şu sıralarda ise yaklaşık 3.318 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Brent petrol varil fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 65,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD perakende devleri ve bilanço izleniyor

ABD'nin büyük perakende şirketleri yatırımcıların gündeminde. Home Depot, ikinci çeyrekte gelir ve karının piyasa beklentilerinin biraz altında kalmasına karşın yıl geneli satış tahminlerini korudu; hisse fiyatı açıklamanın ardından yüzde 3,2 değer kazandı. Lowe's ve Target bugün, Walmart ise yarın finansal sonuçlarını açıklayacak.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,58, Nasdaq yüzde 1,46 gerilerken, Dow Jones yatay seyretti. Endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif başlangıç yaptı.

Avrupa piyasaları

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün ECB Başkanı Christine Lagarde'ın Cenevre'deki konuşması ve Avro Bölgesi enflasyon verileri takip edilecek. Bölgedeki piyasalar, Rusya-Ukrayna barış sürecine dair haber akışından etkileniyor.

Dün İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,34, Fransa'da CAC 40 yüzde 1,21, İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 0,89 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,45 yükseldi.

Asya piyasaları ve ekonomik veriler

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir gözlendi. Çin Merkez Bankası 1 yıllık LPR'yi yüzde 3,0, 5 yıllık LPR'yi yüzde 3,5 seviyesinde sabit tuttu. Japonya'nın temmuz ihracatı yıllık bazda yüzde 2,6 azalarak Şubat 2021'den bu yana en sert düşüşü kaydetti; ithalat ise yüzde 7,5 geriledi ve dış ticaret 117,5 milyar yen (yaklaşık 796,3 milyon dolar) açık verdi. Haziran çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 3, yıllık yüzde 7,6 artış gösterdi.

Ayrıca Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar arasında, 5 yıl aradan sonra direkt uçuşlar ve sınır ticaretinin yeniden açılmasına ilişkin uzlaşma sağlandı.

Kapanışa yakın bölge endeksleri: Nikkei 225 yüzde 1,5, Şanghay Bileşik yüzde 0,1, Hang Seng yüzde 0,6, KOSPI yüzde 1,4 düştü.

Borsa İstanbul ve yerel piyasalar

Borsa İstanbul'da dün alış ağırlıklı seyirle BIST 100 endeksi günü yüzde 0,30 artışla 10.962,02 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 Ağustos kontratı akşam seansında 12.250,00 puanda yatay seyretti.

Dolar/TL dün 40,8920'den kapanmıştı; bankalararası piyasada açılışta 40,9110 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ile yurt dışında FOMC tutanakları, Lagarde'ın konuşması ve Avro Bölgesi enflasyonunun takip edileceğini; teknik açıdan BIST 100'de dirençlerin 11.100 ve 11.200, desteklerin ise 10.850 ve 10.750 puan seviyelerinde olduğunu belirtiyorlar.

Bugünün öne çıkan veri takvimi

09.00 İngiltere, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi

09.00 Almanya, temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi

10.10 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

21.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları