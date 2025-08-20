Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 11.063,03 — Dolar 40,9280, Avro 47,6980

Piyasalarda Gün Ortası

İstanbul serbest piyasada dolar 40,9280 liradan, avro 47,6980 liradan satılıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında değer kazanarak yatırımcıların odağında kaldı.

BIST 100'de İlk Yarının Özeti

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında %0,92 yükselerek 11.063,03 puan seviyesine çıktı. Endeks, önceki kapanış olan 10.962,02 puanın ardından güne yatay seyirle 10.961,99 puandan başladı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 101,01 puan artışla 11.063,03 puana ulaştı. Günün ilk yarısında en düşük 10.933,63, en yüksek ise 11.075,82 puan görüldü.

Sektör bazında teknoloji endeksi %2,16, mali endeks %1,04, sanayi endeksi %0,49 ve hizmetler endeksi %0,39 değer kazandı. Endekse dahil hisselerden 69'u yükselirken 30'u düştü. En çok işlem gören hisseler: Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ.

Tahvil, Döviz ve Emtia Fiyatları

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvil için saat 13.00 itibarıyla valörlü işlemlerde basit getiri %36,65, bileşik getiri %40,01 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1650, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 147,5 düzeyinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 3 bin 326 dolar seviyesinde, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 yükselişle 65,8 dolar seviyesinden işlem görüyor.