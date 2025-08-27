Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 Geriledi — Dolar 41,0440, Altın Ons 3.379$

Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 Geriledi, Döviz ve Emtia Fiyatları Takip Ediliyor

Günün ilk yarısında Borsa İstanbul ve uluslararası piyasalarda hareketlilik sürüyor. BIST 100 endeksi değer kaybederken, döviz ve emtia fiyatlarında dalgalanma gözlemlendi.

BIST 100'de İlk Yarı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,67 değer kaybederek 11.452,38 puana geriledi. Dün 11.529,81 puandan kapanan endeks, güne 31,92 puan ve yüzde 0,28 artışla 11.561,73 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks önceki kapanışa göre 77,43 puan azalışla 11.452,38 puana indi.

Endeksin günün ilk yarısındaki en düşük seviyesi 11.438,16, en yüksek seviyesi ise 11.565,02 puan olarak kaydedildi. Sektör bazında mali endeks yüzde 0,93, teknoloji endeksi yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 0,58 ve hizmetler endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre ilk yarıda BIST 100 hisselerinden 26'sı yükselirken 72'si düştü. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Pegasus Hava Taşımacılığı, Ereğli Demir Çelik ve Turkcell yer aldı.

Döviz ve Emtia Piyasaları

İstanbul serbest piyasada dolar 41,0440 lira ve avro 47,6110 lira seviyesinden satılıyor. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3440 ve dolar/yen paritesi 148 düzeyinde bulunuyor.

Emtia piyasalarında ise altının ons fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 3 bin 379 dolar seviyesinde işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 azalışla 66,6 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Tahvil Getirileri

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıt olan 14 Temmuz 2027 vadeli tahvil'in bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,08, bileşik getirisi ise yüzde 39,33 olarak gerçekleşti.