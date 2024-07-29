Piyasalarda Gün Ortası Değerlendirmesi

İstanbul serbest piyasada döviz fiyatları düşüş gösteriyor. Bugün saat 13.00 itibarıyla dolar, 33,0220 TL seviyesinden işlem görürken, avro 35,8290 TL olarak belirlendi.

BIST 100 Endeksi Üzerine Değerlendirme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,67 oranında değer kaybederek 10.818,09 puana geriledi. Cuma günü kapanışta 10.891,42 puan ile kapatan endeks, güne 10.827,98 puan ile başladı ve daha sonra 10.778,16 ile 10.873,33 arasında dalgalandı.

Sanayi ve Hizmet Endekslerinde Düşüş

Günün ilk yarısında sanayi endeksi %0,65, hizmet endeksi %0,81, teknoloji endeksi %0,12 ve mali endeks %0,63 oranınca geriledi. BIST 100 endeksine dahil hisselerden 33'ü değer kazanırken, 67'si değer kaybetti.

En Çok İşlem Gören Hisseler

Seansın en çok işlem gören hisseleri arasında Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ve Akbank yer almaktadır.

Döviz ve Altın Fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.393 dolar seviyesine yükselirken, Londra Brent tipi ham petrolün varili de %0,7 artışla 80,3 dolardan işlem görmektedir.

Global piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2830 ve dolar/yen paritesi 153,70 düzeyinde işlem görmektedir.