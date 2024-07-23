Piyasalarda Gün Ortası Durumu: Dolar ve Avro Fiyatları

Piyasalarda Gün Ortası Durumu

İstanbul serbest piyasada dolar 32,9370 liradan, avro ise 35,7930 liradan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksinin Günlük Performansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,74 değer kaybederek 11.090,07 puana geriledi. Dünkü kapanışta 11.172,75 puan seviyesindeydi.

Endeks, güne 13,23 puan ve yüzde 0,12 artışla 11.185,98 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 82,68 puan ve yüzde 0,74 azalışla 11.090,07 puana düştü. Gün içinde en düşük 11.054,55, en yüksek 11.187,44 puan seviyeleri görüldü.

Endeks Performans Detayları

Günün ilk yarısında, sanayi endeksi yüzde 0,17, teknoloji endeksi ise yüzde 2,57 değer kazandı. Bununla birlikte, hizmet endeksi yüzde 0,60 ve mali endeks yüzde 1,37 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil 56 hisse değer kazanırken 43 hisse değer kaybetti. İşlem gören hisse senetleri arasında en çok dikkat çekenler Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Tüpraş ve ASELSAN oldu.

Döviz Kurları ve Altın Fiyatı

Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2910 ve dolar/yen paritesi 155,90 düzeyinde seyrediyor. Ayrıca, altının ons fiyatı %0,4 artışla 2.407 dolara ulaştı.

Brent türü ham petrolün varili ise %0,3 yükselişle 81,7 dolardan işlem görüyor.

Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin basit getirisi %38,53, bileşik getirisi %42,24 seviyesinde gerçekleşti.