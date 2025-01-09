Piyasalarda Gün Ortasında Dolar ve Euro Fiyatları Yükseliyor, BIST 100 Endeksi Artışta

İstanbul'da döviz kurları yükselirken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısında artış gösterdi. İşte detaylar!

Yayın Tarihi: 09.01.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 13:22
Piyasalarda Gün Ortasında Dolar ve Euro Fiyatları Yükseliyor, BIST 100 Endeksi Artışta

Bu sabah İstanbul serbest piyasada dolar 35,3580 liradan, avro ise 36,5400 liradan işlem görüyor. Piyasalarda gözler BIST 100 endeksinde.

BIST 100 Endeksi İlk Yarısını Yükselişle Geçirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 9.890,76 puandan kapattıktan sonra, güne 41,87 puan ve yüzde 0,42 yükselişle 9.932,63 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 34,78 puan artışla 9.925,54 puana ulaştı.

Günün İlk Yarısında Hisse Senedi Performansı

Endeks, gün içinde en düşük 9.899,27, en yüksek 9.967,18 puanı gördü. Sanayi endeksi yüzde 0,65, mali endeks yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 1,10 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,02 azaldı. Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil hisselerden 76'sı yükseledi, 18'i ise düştü.

Öne Çıkan Hisse Senetleri

Günün ilk yarısında en çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Turkcell, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Akbank oldu.

Uluslararası Piyasalarda Dikkat Çeken Veriler

Altının ons fiyatı 2.665 dolara ulaştı. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören gösterge kağıdın basit getirisi yüzde 36,61, bileşik getirisi ise yüzde 39,96 olarak gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0310, sterlin/dolar paritesi 1,2280 ve dolar/yen paritesi 158,10 seviyelerinde bulunuyor.

Sonuç olarak, İstanbul serbest piyasada dolar ve euro fiyatları artarken, BIST 100 endeksi de günün ilk yarısında olumlu bir performans sergiliyor.

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