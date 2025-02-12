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Piyasalarda Gün Ortasında Düşüş: Dolar ve Avro Fiyatları Ne Kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 36,1050, avro 37,4870 liradan işlem görüyor. BIST 100 endeksi ise yüzde 0,46 düşüşle 9.837,24 puana geriledi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:17
Piyasalarda Gün Ortasında Düşüş: Dolar ve Avro Fiyatları Ne Kadar?

Piyasalarda Gün Ortası

İstanbul serbest piyasada dolar 36,1050 liradan, avro 37,4870 liradan işlem görüyor. Öte yandan, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 azalışla 9.837,24 puana gerileyerek dikkat çekti.

BIST 100 Endeksinin Seyri

Dün 9.882,79 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne 12,92 puan ve yüzde 0,13 artışla 9.895,71 puandan başladı. Ancak saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 45,55 puan ve yüzde 0,46 azalışla 9.837,24 puana geriledi. Endeks gün içerisinde en düşük 9.831,33, en yüksek 9.904,24 puanı gördü.

Sektör Performansları

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,21, sanayi endeksi yüzde 0,74, teknoloji endeksi yüzde 1,58 ve mali endeks yüzde 0,17 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 25'i yükselirken, 72'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ve Koza Altın İşletmeleri öne çıktı.

Uluslararası Piyasalarda Altın ve Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla altının ons fiyatı yüzde 0,4 azalışla 2.887 dolardan işlem görmekte. Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,8 düşüşle 76,1 dolardan satılmakta.

Ekonomik veriler ve piyasa gelişmeleri yönünde dikkat edilmeye devam ediliyor.

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