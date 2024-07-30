Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

Bugün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 42,07 puan düşerek 10.691,68 puanla kapanış yaptı. Gün içinde en düşük 10.666,05, en yüksek ise 10.832,65 puan seviyelerini gördü. Güne 22,42 puan ve yüzde 0,21 artışla 10.756,17 puandan başlayan endeks, günü önceki kapanışa göre %0,39 değer kaybıyla tamamladı.

Sektörel Performanslar

Günün değerlendirmesinde teknoloji endeksi %1,88, sanayi endeksi %0,11 ve hizmetler endeksi %0,51 değer kazanırken, mali endeks %1,62 değer kaybetti. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 67,66 puan ve %0,58 kayıpla 11.596,49 puandan kapandı.

Hisse Senedi Performansları

BIST 100 endeksi içerisinde yer alan hisselerin 46'sı değer kazanırken, 53'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Kontrolmatik Teknoloji, Türkiye İş Bankası (C) ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altın ve Döviz Fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, saat 18.25 itibarıyla 2.388 dolardan işlem görmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan döviz kurları ise, doların alış fiyatının 33,0072 lira, satış fiyatının ise 33,1395 lira olarak belirlendi. Önceki kur oranları alışta 32,9278 lira, satışta ise 33,0597 lira şeklindeydi.

Petrol Fiyatları

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise %1,4 azalışla 78 dolardan işlem görmektedir. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2820 ve dolar/yen paritesi 154,10 düzeyinde seyretmektedir.