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Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

BIST 100 endeksi gün sonunda değer kaybetti, altın ve döviz fiyatları ile petrol fiyatları ise sabit seyretti.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 18:42
Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi

Piyasalarda Gün Sonu Durumu

BIST 100 endeksi, gün içerisinde 9.897,58 puan ile 10.080,73 puanı görerek, günü %0,78 değer kaybı ile 9.904,79 puanda tamamladı.

İstanbul Borsası'nda BIST 100 endeksi, güne 15,72 puan ve %0,16 azalışla başladı. Gün içindeki en düşük değeri 9.897,58 puan iken, en yüksek değeri ise 10.080,73 puan oldu.

Sektörel Değişimler

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi %0,52, mali endeks %0,30, hizmetler endeksi %1,32 ve teknoloji endeksi %1,74 değer kaybetti.

Ayrıca BIST 30 endeksi 69,76 puan ve %0,64 kayıpla 10.866,50 puandan kapandı.

Hisse Senedi Performansı

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i değer kazanırken, 74'ü ise geriledi. Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ve Koç Holding, en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Altın ve Dolar Fiyatları

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla altının ons fiyatı 2.507 dolardan işlem görmekte. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise 2.782.000 lira seviyesinde sabitlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 33,8228 lira, satışta 33,9583 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu ise alışta 33,7245 lira ve satışta 33,8597 lira olarak belirlemişti.

Döviz ve Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,3070 ve dolar/yen paritesi ise 145,30 seviyelerinde işlem görmekte.

Ayrıca Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yatay bir seyir izleyerek 76,7 dolardan işlem görmekte.

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