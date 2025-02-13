Plastik Sektöründe Pipet Kararı İvme Kazandıracak

Plastik Sanayicileri, Pipet Kararını Değerlendiriyor

Plastik sektörü temsilcileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın "plastik pipet" kararnamesini olumlu bir gelişme olarak görüyor. Türkiye'nin büyük plastik üreticilerinden biri olarak bu kararın sektöre ivme kazandırması bekleniyor. Ömer Karadeniz, Plastiksan Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı, bu konuyu değerlendirerek, "Gıdaya uyumlu olan plastik pipetlerin kullanımı sürdürülebilir bir dünya için ideal bir seçimdir," dedi.

Kağıt Pipetlerin Dezavantajları

Karadeniz, kağıt pipetlerin gıdayla temas ettiklerinde hızla deforme olabileceğine dikkat çekerek, doğa dostu çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Plastik pipetlerin geri dönüştürülebilirliğinin diğer malzemelere göre daha yüksek olduğunu belirten Karadeniz, geri dönüşümün ülke ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti.

Çevre Bilinçlendirmesi Önemli

Karadeniz, yasak yerine çözümsel bir yaklaşımın daha faydalı olacağına vurgu yaparak, bilinçli bir insan modeline ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. "Pandemi döneminde plastiklerin önemi bir kez daha ortaya çıktı; tek kullanımlık plastik malzemelerin hayat kurtardığı anlaşıldı," dedi.

Üretim Maliyetleri ve Alternatifler

Karadeniz, kağıt pipetlerin üretim maliyetinin plastik pipetlere göre daha yüksek olduğunu belirtti. Bu durumun bazı işletmeleri farklı alternatifler arayışına ittiğini söyledi. Alternatiflerin arasında bambu veya metal pipetler bulunduğunu ancak hijyen konusunun sorgulanabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin Plastik İhracatı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye, Ocak ayında 749 milyon 779 bin dolar ihracat yaptı. En çok ihracat yapılan ülke ise 170 milyon dolarla Slovenya oldu. Türkiye'nin ABD'ye yaptığı ihracat ise 122 milyon 166 bin dolara ulaştı.

Pipet Sektörünün Geleceği

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, plastik pipetlerin kağıt pipetlere kıyasla daha hafif ve kaynak tüketiminin daha az olduğunu belirtti. "Bir kağıt pipet, plastik pipetin yedi katı daha pahalıdır. Tüketici deneyimi de oldukça kötüdür," dedi.

Eroğlu, Trump'ın "plastiğe geri dönüşüyoruz" açıklamasının yalnızca pipetle sınırlı kalmadığını, bu durumun Türkiye için olumlu etkiler yaratacağını vurguladı. Türkiye, Almanya'dan sonra Avrupa'nın ikinci en büyük plastik üreticisi konumundadır ve yıllık yaklaşık 8-10 milyar adet pipet üretmektedir.