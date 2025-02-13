DOLAR
36,11 0,02%
EURO
37,72 -0,49%
ALTIN
3.382,59 -0,49%
BITCOIN
3.473.169,54 0,88%

Plastik Sektöründe Pipet Kararı İvme Kazandıracak

Plastik sanayicileri, Trump'ın plastik pipet kullanımına yönelik kararının sektöre olumlu yansıyacağını belirtiyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:28
Plastik Sektöründe Pipet Kararı İvme Kazandıracak

Plastik Sanayicileri, Pipet Kararını Değerlendiriyor

Plastik sektörü temsilcileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın "plastik pipet" kararnamesini olumlu bir gelişme olarak görüyor. Türkiye'nin büyük plastik üreticilerinden biri olarak bu kararın sektöre ivme kazandırması bekleniyor. Ömer Karadeniz, Plastiksan Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı, bu konuyu değerlendirerek, "Gıdaya uyumlu olan plastik pipetlerin kullanımı sürdürülebilir bir dünya için ideal bir seçimdir," dedi.

Kağıt Pipetlerin Dezavantajları

Karadeniz, kağıt pipetlerin gıdayla temas ettiklerinde hızla deforme olabileceğine dikkat çekerek, doğa dostu çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Plastik pipetlerin geri dönüştürülebilirliğinin diğer malzemelere göre daha yüksek olduğunu belirten Karadeniz, geri dönüşümün ülke ekonomisine katkı sağlayacağını kaydetti.

Çevre Bilinçlendirmesi Önemli

Karadeniz, yasak yerine çözümsel bir yaklaşımın daha faydalı olacağına vurgu yaparak, bilinçli bir insan modeline ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. "Pandemi döneminde plastiklerin önemi bir kez daha ortaya çıktı; tek kullanımlık plastik malzemelerin hayat kurtardığı anlaşıldı," dedi.

Üretim Maliyetleri ve Alternatifler

Karadeniz, kağıt pipetlerin üretim maliyetinin plastik pipetlere göre daha yüksek olduğunu belirtti. Bu durumun bazı işletmeleri farklı alternatifler arayışına ittiğini söyledi. Alternatiflerin arasında bambu veya metal pipetler bulunduğunu ancak hijyen konusunun sorgulanabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin Plastik İhracatı

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye, Ocak ayında 749 milyon 779 bin dolar ihracat yaptı. En çok ihracat yapılan ülke ise 170 milyon dolarla Slovenya oldu. Türkiye'nin ABD'ye yaptığı ihracat ise 122 milyon 166 bin dolara ulaştı.

Pipet Sektörünün Geleceği

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, plastik pipetlerin kağıt pipetlere kıyasla daha hafif ve kaynak tüketiminin daha az olduğunu belirtti. "Bir kağıt pipet, plastik pipetin yedi katı daha pahalıdır. Tüketici deneyimi de oldukça kötüdür," dedi.

Eroğlu, Trump'ın "plastiğe geri dönüşüyoruz" açıklamasının yalnızca pipetle sınırlı kalmadığını, bu durumun Türkiye için olumlu etkiler yaratacağını vurguladı. Türkiye, Almanya'dan sonra Avrupa'nın ikinci en büyük plastik üreticisi konumundadır ve yıllık yaklaşık 8-10 milyar adet pipet üretmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gıda Güvenliği İçin Hijyen Kuralları Yeniden Belirlendi
2
Küresel Petrol Arzı Ocakta Günlük 950 Bin Varil Azaldı
3
Ankara Ticaret Odası Heyeti, Bakan Işıkhan'ı Ziyaret Etti
4
Türk Kozmetik Sektörü, Lizbon'da Ticaret Heyeti Gerçekleştirdi
5
Avrupa Borsaları Pozitif Seyrediyor: İngiltere Hariç
6
Bursa'da Yeşildere Barajı Tamamlandı, 38 Bin Dekar Tarım Arazisi Sulanacak
7
Trump Döneminde Türkiye-ABD Ticaret İlişkileri Güçleniyor

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!